Російські хакери 60 разів атакували критичну інфраструктуру України — поки безуспішно

У період з 15 по 22 березня хакери РФ намагалися вивести з ладу інформаційну інфраструктуру нашої країни.

Держспецзв'язку опублікувала статистику кібератак, здійснену супротивником у період 15-22 березня 2022 року. Служба повідомила у своєму телеграм-каналі про те, що більшість спроб були невдалими.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Як зазначив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора під час брифінгу, кібератаки з боку РФ продовжуються і їхня кількість зростає, проте вони не такі сильні, як атаки 14 січня. За словами урядовця, навіть успішні атаки "майже не впливають на роботу критичної інформаційної інфраструктури".

Командою CERT-UA з 15 по 22 березня було зафіксовано 60 кібератак за допомогою шкідливих програм чотирьох типів: HermeticWiper, IsaacWiper, CaddyWiper, DoubleZero. Раніше хакери використовували ПЗ двох типів: BootPatch і WhisperKill.

Держспецзв'язку нагадує, що будь-яка українська компанія чи організація може отримати допомогу від CERT-UA. Фахівці допоможуть захиститися від DDoS-атак, провести оцінку систем безпеки з подальшим моніторингом їхньої роботи, перенести бази даних в "хмару", встановити спеціальне програмне забезпечення для запобігання кіберзагрозам.

Раніше ми повідомляли про те, що ФБР розшукує чотирьох співробітників Міноборони РФ та ФСБ. Вони звинувачуються у плануванні кібератак на критичні інфраструктури у 135 країнах світу.

Інформували і про те, що українські хактивісти активно та успішно атакують російські сайти таких компаній, як Сбербанк, Газпром та ін.