"Чрезвычайное событие": Google запретил подрядчикам в РФ называть войну в Украине войной

Переводчики корпоративных текстов и интерфейсов приложений Google согласились на российскую цензуру. Поисковик будет использовать термин "война" на других рынках.

Подрядчикам Google, которые делают переводы текстов и интерфейсов компании в России, запретили называть войну в Украине войной. На это обратило внимание издание The Intercepter.

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"Продолжающаяся война России против Украины больше не может называться войной, это следует называть "чрезвычайные обстоятельства", – сообщила компания.

Редакция издания получила письмо с инструкциями по новой формулировке. Его отправляли в начале марта сотрудникам руководство компании, которая переводит корпоративные тексты и интерфейсы приложений для Google.

The Intercept поговорило с переводчиком, который сказал, что приказ компании касается всех продуктов Google, доступных на русском языке. Речь идет о Google Maps, Gmail, AdWords, политике Google и общении с пользователями.

В англоязычной версии заметки об изменении рекламной политики Google под названием "Обновления политики для чрезвычайных событий" от 27 февраля 2022 года компания заявила, что блокирует онлайн-рекламу в российских государственных СМИ из-за "чрезвычайных событий" и добавила "война в Украине". В русской версии заметки говорится лишь о "чрезвычайных событиях в Украине". О войне нет ни слова.

В другой заметке "Ограниченные продукты и услуги" говорится о приостановке рекламных сервисов Google. В русскоязычном тексте уже стоит формулировка "чрезвычайная ситуация в Украине".

Термин изменили и для справочного поста о политике поиска для AdSense.

Google в России – поисковик подчинился цензуре

Изменение политики направлено на соблюдение Google закона о цензуре, который Россия принята сразу после полномасштабного вторжения в Украину. Поисковик продолжит использовать термин "война" на других рынках, говорится в письме.

"Мы приостановили рекламу Google и основную коммерческую деятельность в России. Но мы по-прежнему сосредоточены на безопасности наших местных сотрудников. Действующие законы ограничивают общение внутри России. Это не относится к нашим информационным службам, таким как поиск и YouTube", – объяснил ситуацию представитель Google Алекс Красов.

Собеседники The Intercept добавили, что термин "война в Украине" будет подвергаться цензуре во всех продуктах Google на российском рынке.

Издание напомнило, что Google сразу после начала войні заявила о поддержке Украины и не поддержало вторжение РФ. Размытая политика переводов Google на рынке РФ свидетельствует о заинтересованности компании продолжать бизнес в России, отмечают журналисты.

Эксперты по кибербезопасности ранее пришли к выводу, что приложения из онлайн-магазинов AppStore и Google Play передают данные пользователей на серверы российского поисковика "Яндекс".

Компания Google решила отозвать лицензии на выпуск Android-смартфонов под российскими торговыми марками. Лаборатории поисковика 23 марта закрывали проекты брендов РФ из-за американских санкцийю