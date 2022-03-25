Россия не сможет выпускать смартфоны с ОС Android, — эксперт

Без сертификатов компании не смогут использовать продукты Google на территории России. Единственный выход — активация гаджетов за пределами страны.

Компания Google отзывает лицензии на выпуск Android-смартфонов под российскими торговыми марками. Об этом аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин написал в Telegram-канале, указывая анонимные источники.

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В России несколько компаний выпускают под своими брендами смартфоны Android: BQ, Inoi, DEXP, Texet, Highscreen и AYYA. Google бесплатно распространяет свою операционную систему с открытым кодом, однако для использования мобильных сервисов IT-гиганта производители должны пройти сертификацию, в частности, показать свое собственное ПО, а также изменения в предустановленные приложения.

По информации Эльдара Муртазина, 23 марта лаборатории Google начали закрывать проекты российских брендов, ссылаясь на санкции США, которые запрещают оказание услуг и передачу программного обеспечения американского происхождения в Россию. Две компании из России уже подтвердили ему остановку лицензирования со стороны американцев.

Это означает, что компании из России не смогут легально выпускать смартфоны с Android с сервисами от Google для российского рынка. Ограничения не затрагивают международных производителей, таких как Samsung, ведь они получают сертификаты для глобальных прошивок без привязки к рынку конкретной страны или региона.

"Если это не ошибка, то Google наложит запрет на продажи Android-смартфонов на российский рынок для всех производителей без исключения, это только вопрос времени", — подчеркнул аналитик. — "Если ограничения начнут действовать, то нас ждет параллельный импорт и активация смартфонов вне территории России".

25 марта министерство торговли США должно уточнить ограничения на экспорт смартфонов для России. Эльдар Муртазин не исключает, что Google пытается смягчить ситуацию временной приостановкой сертификации.

Ранее стало известно, что в России уже создают замену Google Play, чтобы Android-смартфоны не превратились в "кирпичи". Маркетплейс должен распространять российское ПО и обновления к нему в случае возможной блокировки американского сервиса. В Госдуме отметили, что риск отключениях iPhone намного выше.

Писали также, что Google удаляет рекламу, которая использует или опровергает войну России с Украиной. Объявления также не будут появляться рядом с контентом, который обвиняет в "геноциде" или подстрекает к насилию.