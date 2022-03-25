Росія не зможе випускати смартфони з ОС Android, — експерт

Без сертифікатів компанії не зможуть використовувати продукти Google на території Росії. Єдиний вихід — активація гаджетів за межами країни.

Компанія Google відкликає ліцензії на випуск Android-смартфонів під російськими товарними знаками. Про це аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін написав у Telegram-каналі, вказуючи анонімні джерела.

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У Росії кілька компаній випускають під своїми брендами смартфони Android: BQ, Inoi, DEXP, Texet, Highscreen та AYYA. Google безплатно розповсюджує свою операційну систему з відкритим кодом, однак для використання мобільних сервісів IT-гіганта виробники повинні пройти сертифікацію, зокрема показати своє власне ПЗ, а також зміни в встановлені програми.

За інформацією Ельдара Муртазіна, 23 березня лабораторії Google почали закривати проєкти російських брендів, посилаючись на санкції США, які забороняють надання послуг та передачу програмного забезпечення американського походження в Росію. Дві компанії з Росії підтвердили йому зупинку ліцензування з боку американців.

Це означає, що компанії з Росії не зможуть легально випускати смартфони з Android із сервісами від Google для російського ринку. Обмеження не впливають на міжнародних виробників, таких як Samsung, адже вони отримують сертифікати для глобальних прошивок без прив'язки до ринку конкретної країни або регіону.

"Якщо це не помилка, то Google накладе заборону на продажі Android-смартфонів на російський ринок для всіх виробників без винятку, це лише питання часу", — наголосив аналітик. — "Якщо обмеження почнуть діяти, то на нас чекає паралельний імпорт та активація смартфонів за межами території Росії".

25 березня міністерство торгівлі США має уточнити обмеження на експорт смартфонів для Росії. Ельдар Муртазін не відкидає, що Google намагається пом'якшити ситуацію тимчасовим призупиненням сертифікації.

Раніше стало відомо, що в Росії вже створюють заміну Google Play, щоб Android-смартфони не перетворилися на цеглу. Маркетплейс повинен поширювати російське ПЗ та оновлення до нього в разі можливого блокування американського сервісу. В Держдумі зазначили, що ризик відключення iPhone набагато вищий.

Писали також, що Google видаляє рекламу, яка використовує або заперечує війну Росії з Україною. Оголошення також не з'являтимуться поруч із контентом, який звинувачує в "геноциді" або підбурює до насильства.