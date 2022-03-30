"Надзвичайна подія": Google заборонив підрядникам в РФ називати війну в Україні війною

Перекладачі корпоративних текстів та інтерфейсів програм Google погодилися на російську цензуру. Пошуковик використовуватиме термін "війна" на інших ринках.

Підрядникам Google, які роблять переклади текстів та інтерфейсів компанії у Росії, заборонили називати війну в Україні війною. На це звернуло увагу видання The Intercepter.

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"Війна Росії, що триває, проти України більше не може називатися війною, це слід називати "надзвичайні обставини", — повідомила компанія.

Редакція видання отримала листа з інструкціями щодо нового формулювання. Його відправляли на початку березня керівництвом компанії, яка перекладає корпоративні тексти й інтерфейси додатків для Google.

The Intercept поговорило з перекладачем, який сказав, що наказ компанії стосується всіх продуктів Google, доступних російською мовою. Йдеться про Google Maps, Gmail, AdWords, політику Google та спілкування з користувачами.

В англомовній версії нотатки про зміну рекламної політики Google під назвою "Оновлення політики для надзвичайних подій" від 27 лютого 2022 року компанія заявила, що блокує онлайн-рекламу в російських державних ЗМІ через "надзвичайні події" і додала "війна в Україні". У російській версії замітки йдеться лише про "надзвичайні події в Україні". Про війну немає жодного слова.

В іншій примітці "Обмежені продукти та послуги" йдеться про призупинення рекламних сервісів Google. У російськомовному тексті вже стоїть формулювання "надзвичайна ситуація в Україні".

Термін змінили і для довідкового поста про пошукову політику для AdSense.

Google у Росії — пошуковик підкорився цензурі

Зміна політики спрямована на дотримання Google закону про цензуру, ухваленого Росією відразу після повномасштабного вторгнення в Україну. Пошуковик продовжить використовувати термін "війна" на інших ринках, йдеться у листі.

"Ми призупинили рекламу Google та основну комерційну діяльність у Росії. Але ми, як і раніше, зосереджені на безпеці наших місцевих співробітників. Чинні закони обмежують спілкування всередині Росії. Це не стосується наших інформаційних служб, таких як пошук і YouTube", — пояснив ситуацію представник Google Алекс Красов.

Співрозмовники The Intercept додали, що термін "війна в Україні" піддаватиметься цензурі в усіх продуктах Google на російському ринку.

Видання нагадало, що Google одразу після початку війни заявила про підтримку України і не підтримала вторгнення РФ. Розмита політика перекладів Google на ринку РФ свідчить про зацікавленість компанії продовжувати бізнес у Росії, зазначають журналісти.

Експерти з кібербезпеки раніше дійшли висновку, що додатки з онлайн-магазинів AppStore та Google Play передають дані користувачів на сервери російської пошукової системи "Яндекс".

Компанія Google вирішила відкликати ліцензії на випуск Android-смартфонів під російськими товарними знаками. Лабораторії пошуковика 23 березня закривали проєкти брендів РФ через американські санкції.