Криптокошелек в любом iPhone: Apple может внедрить платежи в биткойнах (видео)

Глава криптовалютного проекта Strike Джек Маллерс намекнул на сотрудничество с Apple в преддверии конференции Bitcoin 2022.

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Компания Apple может внедрить поддержку оплаты товаров и услуг биткоинами. Так предполагает ведущий популярного YouTube-шоу Crypto Banter Ран Нойнер в своем видеоролике.

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Согласно прогнозу, компании могут объявить о сотрудничестве на Bitcoin-конференции, которая состоится в Майами (США) с 6 по 9 апреля. Ран Нойнер обратил внимание на намеки, которые в Twitter оставил генеральный директор криптовалютного сервиса Strike Джек Маллерс.

28 марта марта он разместил видеоролики с молодым основателем Apple Стивом Джобсом и слоганом "Думай иначе". Гендиректор также ретвитнул пост криптоаналитика Денниса Портера, который процитировал сенатора Синтию Люммис: "Джек Маллерс и Strike сделают объявление в следующем месяце. Об их работе с сетью Lightning". Стоит отметить, что упомянутый американский политик поддерживает развитие биткоина, а Lightning — это децентрализованная блокчейн-сеть для мгновенных переводов криптовалюты.

Интригу подогрели еще несколько изображений, опубликованных Маллерсом. На одном из них показан экран заказа в фаст-фуд ресторане, который предлагает оплатить еду и напитки в биткоинах с помощью Strike, отсканировав QR-код. На другом Джек Маллерс позирует рядом с банкоматом в кепке с надписью Apple — в своем подкасте Ран Нойнер отметил, что это не обычное поведение для главы Strike. Напоследок бизнесмен анонсировал свое выступление на конференции 7 апреля.

"Если собрать все части паззла вместе, то получается, что Strike, возможно, позволит Apple принять биткоин в Apple Pay. Это то, что, как я думаю, произойдет. Джек Маллерс анонсирует на биткоин-конференции стратегическое партнерство, которое предоставит доступ к биткоину и кошелькам сети Lightning на всех устройствах Apple со следующим обновлением Apple Pay", — сообщил Ран Нойнер.

Он добавил, что благодаря этому более миллиарда обладателей iPhone смогут получить доступ к биткоин-платежам.

Ранее стало известно, что платежный сервис Apple Pay больше не работает в России. Из-за санкций клиенты российских банков не смогут использовать iPhone для бесконтактной оплаты товаров и услуг, в частности, проезд в московском метро.

Эксперты рассказали, как криптовалюты помогают Украине и России во время вторжения. События в виртуальном мире уже назвали "первой криптовалютной войной", в ходе которой обе стороны используют цифровые активы с целью получить выгоду.