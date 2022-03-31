Криптогаманець у будь-якому iPhone: Apple може запровадити платежі в біткоїнах (відео)

Глава криптовалютного проєкту Strike Джек Маллерс натякнув на співпрацю з Apple напередодні конференції Bitcoin 2022.

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Компанія Apple може запровадити підтримку оплати товарів і послуг біткоїнами. Так передбачає ведучий популярного YouTube-шоу Crypto Banter Ран Нойнер у своєму відеоролику.

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Згідно з прогнозом, компанії можуть оголосити про співпрацю на Bitcoin-конференції, яка відбудеться у Маямі (США) із 6 по 9 квітня. Ран Нойнер звернув увагу на натяки, які залишив у Twitter генеральний директор криптовалютного сервісу Strike Джек Маллерс.

28 березня він розмістив відеоролики з молодим засновником Apple Стівом Джобсом і слоганом "Думай інакше". Гендиректор також ретвітнув пост криптоаналітика Денніса Портера, який процитував сенатора Синтію Люмміс: "Джек Маллерс і Strike зроблять оголошення наступного місяця. Про їхню роботу з мережею Lightning". Варто зазначити, що згаданий американський політик підтримує розвиток біткоїна, а Lightning — це децентралізована блокчейн-мережа для миттєвих переказів криптовалюти.

Інтригу підігріло ще кілька зображень, опублікованих Маллерсом. На одному з них показаний екран замовлення у фаст-фуд ресторані, який пропонує оплатити їжу та напої в біткоїнах за допомогою Strike, відсканувавши QR-код. На іншому Джек Маллерс позує поруч із банкоматом у кепці з написом Apple — у своєму подкасті Ран Нойнер зазначив, що це не звичайна поведінка для глави Strike. Насамкінець бізнесмен анонсував свій виступ на конференції 7 квітня.

"Якщо зібрати всі частини пазла разом, то виходить, що Strike, можливо, дозволить Apple прийняти біткоїн в Apple Pay. Це те, що, як я думаю, відбудеться. Джек Маллерс анонсує на біткоїн-конференції стратегічне партнерство, яке надасть доступ до біткоїна та гаманців мережі Lightning на всіх пристроях Apple з наступним оновленням Apple Pay", — повідомив Ран Нойнер.

Він додав, що завдяки цьому понад мільярд власників iPhone зможуть отримати доступ до біткоїн-платежів.

Раніше стало відомо, що платіжний сервіс Apple Pay більше не працює у Росії. Через санкції клієнти російських банків не зможуть використовувати iPhone для безконтактної оплати товарів і послуг, зокрема проїзд у московському метро.

Експерти розповіли, як криптовалюти допомагають Україні та Росії під час вторгнення. Події у віртуальному світі вже назвали "першою криптовалютною війною", під час якої обидві сторони використовують цифрові активи з метою отримати зиск.