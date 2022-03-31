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В приложении Приват24 произошел сбой: что известно об инциденте

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Приват24, ПриватБанк, смартфон

В пресс-службе ПриватБанка отметили, что программа работала некорректно при попытке клиентов авторизоваться в приложении банка.

В ПриватБанке подтвердили, что сервис Приват24 работает некорректно, однако финучреждение обещает устранить неполадки в ближайшее время. Об этом сообщает издание "Апостроф".

СМИ сообщило, что клиенты банка не могли войти в свои аккаунты электронного сервиса Приват24. Люди присылали скриншоты с уведомлениями о том, что ведутся "регламентные работы".

Приват24
Скриншот приложения Приват24

Некоторые украинские медиа обратились в пресс-службу банка, где им сообщили, что произошел сбой в работе программы. В частности, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга отметил, что технический сбой случился при попытке клиентов авторизоваться (т.е. зайти в Приват24 через приложение).

"Уже работаем над устранением, чиним. Рассчитываем устранить проблему максимум за час. Оперативно запустили регламентные работы", — прокомментировал Серга.

Сбой был зафиксирован приблизительно в 14:20 и до сих пор приложение не работает (на момент написания новости). Пока что сервис и вовсе не загружается.

ПриватБанк, Приват24, приложение
Мобильный сервис от ПриватБанка не загружается

Ранее мы сообщали о том, что 20 марта 2022 года ПриватБанк также проводил регламентные работы. Именно по этой причине платежи для физических лиц были временно недоступны.

Напомним, что 15 февраля на ПриватБанк была совершена DDoS-атака. В результате банкоматы и терминалы временно не работали.