У додатку Приват24 стався збій: що відомо про інцидент

У пресслужбі ПриватБанку наголосили, що програма працювала некоректно під час спроби клієнтів авторизуватися в додатку банку.

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У ПриватБанку підтвердили, що сервіс Приват24 працює некоректно, проте фінустанова обіцяє усунути неполадки найближчим часом. Про це повідомляє видання "Апостроф".

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ЗМІ повідомили, що клієнти банку не могли увійти до своїх облікових записів електронного сервісу Приват24. Люди надсилали скриншоти з повідомленнями, що ведуться "регламентні роботи".

[ + – ] Скриншот програми Приват24

Деякі українські медіа звернулися до пресслужби банку, де їм повідомили, що стався збій у роботі програми. Зокрема, прессекретар ПриватБанку Олег Серга зазначив, що технічний збій стався під час спроб клієнтів авторизуватися (тобто зайти до Приват24 через додаток).

"Вже працюємо над усуненням, виправляємо. Розраховуємо усунути проблему максимум за годину. Оперативно запустили регламентні роботи", — прокоментував Серга.

Раніше ми повідомляли про те, що 20 березня 2022 року ПриватБанк також проводив регламентні роботи. Саме тому платежі для фізичних осіб були тимчасово недоступні.

Нагадаємо, що 15 лютого на ПриватБанк здійснили DDoS-атаку. Внаслідок неї банкомати та термінали тимчасово не працювали.