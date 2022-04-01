Работал на авторитарные правительства: в Германии обанкротился разработчик ПО FinSpy

Немецкие активисты утверждают, что авторитарные правительства преследовали инакомыслящих, взламывая устройства с помощью программы FinSpy.

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В Германии компания FinFisher Group объявила о банкротстве из-за расследования о взломе и слежке за активистами с помощью программы FinSpy. Об этом сообщает издание Tech Radar.

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Компания с головным офисом в Мюнхене прекратила свою деятельность после ареста счетов немецкими правоохранителями. FinFisher обвиняется в том, что предоставлял государственным органам ПО FinSpy, которое позволяло репрессивным режимам взламывать смартфоны и компьютеры оппозиционных деятелей. Уголовное дело открыли в марте 2022 года после того, как общественные организации "Общество за права и свободы" (Gesellschaft für Freiheitsrechte), "Репортеры без границ" (RSF Germany), блог netzpolitik.org и Европейским центром конституционных прав и прав человека (ECCHR) в марте 2022 года подали жалобу.

"FinFisher мертв. Его бизнес по незаконному экспорту программного обеспечения для наблюдения репрессивным режимам провалился. Это прямой успех нашего уголовного дела", — заявила юрист GFF Сара Линкольн.

"Вирусная" программа FinSpy позволяет проникать в устройства граждан, чтобы определять их местонахождение, записывать чаты и звонки, получать доступ к данным и паролям, а также скрытно включать микрофон или камеру. ПО хорошо маскируется, поэтому антивирусы не могут его засечь.

Официально оно предназначено для правоохранительных органов и спецслужб. Как утверждает FinFisher, она предоставляла правительствам недорогие технологии для наблюдения, призванные бороться с терроризмом и обеспечивать интересы национальной безопасности. Однако следствие получило доказательства использования шпионского ПО для борьбы с оппозиционерами.

Первые сигналы о продаже FinSpy авторитарным правительствам Ближнего Востока появились во время "арабской весны" 2010 года — это серия антиправительственных протестов и вооруженных столкновений, которые охватили несколько арабских стран, включая, Египет, Сирию, Ливию, Йемен, Тунис, Бахрейн, Алжир, Ирак, Саудовскую Аравию, Судан. В 2012 году агентство Bloomberg и аналитическая компания CitizenLab в ходе исследования обнаружила, что FinSpy использовали для атаки активистов в Бахрейне, а в 2014 году то же ПО уличили в слежке за диссидентами.

В 2018 году правозащитники Access Now получили доказательства того, что компания помогает репрессивным режимам расправляться с ненасильственными диссидентами и политическими оппонентами в Турции, Индонезии, Украине и Венесуэле. Расследования вызвали общественный резонанс, однако до недавнего времени FinFisher продоолжала работу.

"Использование шпионского ПО является массовым посягательством на личные права пострадавших, которое может иметь драматические последствия, особенно в странах с репрессивными режимами — для журналистов и их источников, а также для активистов и представителей оппозиции", — прокомментировала Лиза Диттмер из "Репортеров без границ".

ЕС уже давно выступают против продажи технологий наблюдения, для этого в 2015 году власти обновили лицензионные требования для экспорта в страны, не входящие в экономический союз. Несмотря на это, по данным Tech Radar, FinSpy могло использовать правительство Мьянмы. Общественные деятели Германии отмечают, что до полной победы над шпионскими сервисами еще далеко.

"Мы надеемся, что уголовное расследование приведет к быстрому предъявлению обвинения и осуждению ответственных руководителей бизнеса", — заявила юридический директор ЕСКПЧ Мириам Сааге-Маас. "Но помимо этих разбирательств ЕС и его государства-члены должны принять гораздо более решительные меры против массового злоупотребления технологиями наблюдения".

В июле 2021 года в центре аналогичного скандала оказалась израильская компания NSO Group, разработавшая шпионское ПО "Pegasus". Исследователи из 17 СМИ выяснили, что с его помощью авторитарные правительства следили за 50 тысяч активистов, правозащитников, журналистов, юристов, политиков-оппозиционеров по всему миру.

Недавно Израиль запретил продавать Украине шпионское ПО Pegasus. Агентство по контролю за оборонным экспортом страны отклонило соответствующую лицензию, чтобы избежать конфронтации с Россией.