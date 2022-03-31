Российские хакеры атаковали серверы НАТО и военных организаций стран Восточной Европы, - Google

Хакеры использовали новые адреса Gmail, поэтому последствия атаки определить невозможно.

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Российские хакеры из группировки Coldriver (также известной под названием Callisto) осуществили кибератаки на серверы тренировочных центров НАТО и военных организаций ряда восточно-европейских стран. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на доклад Группы анализа угроз Google (TAG).

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"Впервые TAG зафиксировала атаки Coldriver, целью которой стали военные структуры нескольких стран Восточной Европы, а также Centre of Excellence НАТО", – говорится в сообщении.

Также хакеры с помощью фишинга хотели украсть пользовательские данные: пароли, логины и информацию о кредитных картах. В Google, на данный момент, не могут оценить последствия кибератак, так как хакеры использовали новые адреса Gmail. Но успешных фишинговых атак на самих аккаунтах почтового сервиса зафиксировано не было.

Что известно о российских хакерах Callisto

В 2019 году финская компания F-Secure Labs, занимающаяся кибербезопасностью, описала Callisto как неопознанный и продвинутый источник угроз, "заинтересованный в сборе разведданных, связанных с внешней политикой и политикой безопасности" в Европе.

Напомним, недавно международная группа хакеров Anonymous "положила" IT-инфраструктуру Росавиации и уничтожила 65 Тб данных.

Также сообщалось, что российские хакеры при поддержке силовиков РФ в течение 10-ти лет имели доступ к IT-системам Министерства иностранных дел Венгрии во главе с Петером Сийярто.