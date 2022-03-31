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Российские хакеры атаковали серверы НАТО и военных организаций стран Восточной Европы, - Google

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российские хакеры, Coldriver, Callisto
российские хакеры атаковали серверы НАТО

Хакеры использовали новые адреса Gmail, поэтому последствия атаки определить невозможно.

Российские хакеры из группировки Coldriver (также известной под названием Callisto) осуществили кибератаки на серверы тренировочных центров НАТО и военных организаций ряда восточно-европейских стран. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на доклад Группы анализа угроз Google (TAG).

"Впервые TAG зафиксировала атаки Coldriver, целью которой стали военные структуры нескольких стран Восточной Европы, а также Centre of Excellence НАТО", – говорится в сообщении.

Также хакеры с помощью фишинга хотели украсть пользовательские данные: пароли, логины и информацию о кредитных картах. В Google, на данный момент, не могут оценить последствия кибератак, так как хакеры использовали новые адреса Gmail. Но успешных фишинговых атак на самих аккаунтах почтового сервиса зафиксировано не было.

Что известно о российских хакерах Callisto

В 2019 году финская компания F-Secure Labs, занимающаяся кибербезопасностью, описала Callisto как неопознанный и продвинутый источник угроз, "заинтересованный в сборе разведданных, связанных с внешней политикой и политикой безопасности" в Европе.

Напомним, недавно международная группа хакеров Anonymous "положила" IT-инфраструктуру Росавиации и уничтожила 65 Тб данных.

Также сообщалось, что российские хакеры при поддержке силовиков РФ в течение 10-ти лет имели доступ к IT-системам Министерства иностранных дел Венгрии во главе с Петером Сийярто.