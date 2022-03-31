Російські хакери атакували сервери НАТО та військових організацій країн Східної Європи, — Google

Хакери використовували нові адреси Gmail, тому наслідки атаки визначити неможливо.

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Російські хакери з угруповання Coldriver (також відомого під назвою Callisto) здійснили кібератаки на сервери тренувальних центрів НАТО та військових організацій низки східноєвропейських країн. Про це пише Reuters, посилаючись на доповідь Групи аналізу загроз Google (TAG).

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"Вперше TAG зафіксувала атаки Coldriver, ціллю якої стали військові структури кількох країн Східної Європи, а також Centre of Excellence НАТО", — йдеться в повідомленні.

Також хакери за допомогою фішингу хотіли вкрасти дані користувачів: паролі, логіни та інформацію про кредитні картки. У Google зараз не можуть оцінити наслідки кібератак, оскільки хакери використовували нові адреси Gmail. Але успішних фішингових атак на самих облікових записах поштового сервісу не зафіксували.

Що відомо про російських хакерів Callisto

У 2019 році фінська компанія F-Secure Labs, що займається кібербезпекою, описала Callisto як невідоме і просунуте джерело загроз, "зацікавлене у зборі розвідданих, пов'язаних із зовнішньою політикою та політикою безпеки" в Європі.

Нагадаємо, нещодавно міжнародна група хакерів Anonymous "поклала" IT-інфраструктуру Росавіації та знищила 65 Тб даних.

Також повідомляли, що російські хакери за підтримки силовиків РФ протягом 10 років мали доступ до IT-систем Міністерства закордонних справ Угорщини на чолі з Петером Сіярто.