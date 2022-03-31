"Википедии" в России грозит до 4 млн рублей штрафа из-за статьи о войне в Украине

Администрация портала дважды не отреагировала на требование Роскомнадзора удалить "недостоверную информацию".

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Российский регулятор в области интернета Роскомнадзор сообщил о привлечении интернет-энциклопедии "Википедия" к административной ответственности, порталу грозит штраф в размере до 4 млн рублей за отказ удалить "недостоверную информацию" касательно полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале в четверг, 31 марта.

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Роскомнадзор сообщил, что "составит протокол об административном правонарушении" в отношении "Википедии". Регулятор отметил, что было направлено уведомление администрации портала с требованием удалить "недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ"

"Согласно российскому законодательству за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей", — говорится в заявлении.

По данным российского агентства "Интерфакс", Роскомнадзор к этому моменту дважды направил уведомление "Википедии" — 2 и 29 марта — а претензии касаются статьи о войне РФ против Украины.

Напомним, ранее в этом месяце российский регулятор заблокировал новостной агрегатор Google News за информацию о войне РФ против Украины.

Также мы писали, что российское издание "Новая газета" приостановило свою деятельность в связи со вторым предупреждением от Роскомнадзора.