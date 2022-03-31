"Вікіпедії" в Росії загрожує до 4 млн рублів штрафу через статтю про війну в Україні

Адміністрація порталу двічі не відреагувала на вимогу Роскомнагляду видалити неправдиву інформацію.

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Російський регулятор інтернету "Роскомнагляд" повідомив про притягнення інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" до адміністративної відповідальності, порталу загрожує штраф у розмірі до 4 млн рублів за відмову видалити "неправдиву інформацію" про повномасштабну війну РФ проти України. Про це пресслужба відомства повідомила у своєму Telegram-каналі в четвер, 31 березня.

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Роскомнагляд повідомив, що "складе протокол про адміністративне правопорушення" щодо "Вікіпедії". Регулятор зазначив, що надіслали повідомлення адміністрації порталу з вимогою видалити "неправдиву інформацію на тематику спеціальної військової операції ЗС РФ"

"Згідно з російським законодавством за невидалення за встановлений термін таких протиправних матеріалів власнику сайту загрожує адміністративна відповідальність — штраф до 4 млн рублів", — йдеться в заяві.

За даними російського агентства "Інтерфакс", Роскомнагляд на цей момент двічі направив повідомлення "Вікіпедії" — 2 і 29 березня — а претензії стосуються статті про війну РФ проти України.

Нагадаємо, раніше цього місяця російський регулятор заблокував агрегатор новин Google за інформацію про війну РФ проти України.

Також ми писали, що російське видання "Нова газета" призупинило свою діяльність через друге попередження від Роскомнагляду.