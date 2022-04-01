На компании из РФ обрушился шквал DDoS-атак: "нападений" стало в 8 раз больше

В Лаборатории Касперского заметили, что участники массовых атак стали более умелыми и подготовленными по сравнению с февралем.

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За год количество DDoS-атак на российские компании увеличилось в восемь раз. Об этом компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" сообщила в своем отчете, передают "Известия".

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Хакерская атака типа Denial of Service (отказ в обслуживании) подразумевает нагрузку вычислительной системы с целью ее вывода из строя или ограничения доступа для пользователей. Их всплеск примерно совпадает с началом вторжения России в Украину. По подсчетам аналитиков, в марте 2021 года их средняя длительность составляла 12 минут, а сейчас выросла до 29 часов (самый длительный инцидент продолжался 145 часов).

По сравнению с февралем, количество DDoS-атак увеличилось в 1,5 раза. Чаще всего в прошлом месяце атаковали ресурсы финансовых организаций — за год их доля среди жертв выросла в 2 раза и теперь достигла 35%. Еще 33% случаев пришлись на государственные органы, 9% — на образовательные учреждения, 3% — на сайты СМИ (в феврале доля была в 10 раз больше — 32%).

"Лаборатория Касперского" по косвенным признакам предположила, что в феврале в DDoS-атаках приняло участие большое количество аматоров, так называемых хактивистов, но со временем доля непрофессиональных хакеров среди атакующих сократилась. Аналитик Александр Гутников отметил выросшую мощность, длительность и подготовку атак.

В Минцифры "Известиям" отчитались о десятикратном росте DDoS-атак на госорганы по сравнению с 2021 годом. Нападения становятся более сложным, ведь многие веб-ресурсы закрывают доступ к зарубежному трафику, но хакеры находят способы обойти защиту. Причиной активизации хакеров в министерстве назвали стремление нарушить работу российских сайтов и нанести ущерб репутации. Государственным органам и провайдерам приходится постоянно адаптироваться, хотя к концу марта "ситуация существенно стабилизировалась".

В Газпромбанке также заявили об увеличении DDoS-атак на интернет-ресурсы организации в I квартале 2022-го по сравнению с 2021-м. Глава банка Алексей Пешков утверждает, что активность хакеров увеличилась на фоне "политических событий", хотя никак не отразилась на работе систем и не привела к сбоям.

Ранее хакеры придумали, как усилить DDoS-атаки в 4 млрд раз. Они нашли уязвимость в системе одного из провайдеров, которая позволила с большой скоростью отправлять на целевые ресурсы колоссальные пакеты данных.

Писали также о большом количестве DDoS-атак на систему РЖД. В связи с этим перевозчик отключил в поездах доступ к своей сети Wi-Fi и посоветовал пользоваться мобильной связью.