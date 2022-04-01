На компанії з РФ звалився шквал DDoS-атак: "нападів" стало у 8 разів більше

У Лабораторії Касперського помітили, що учасники масових атак стали умілішими та підготовленішими порівняно з лютим.

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За рік кількість DDoS-атак на російські компанії збільшилася у вісім разів. Про це компанія з кібербезпеки "Лабораторія Касперського" повідомила у своєму звіті, передають "Известия".

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Хакерська атака типу Denial of Service (відмова в обслуговуванні) означає навантаження обчислювальної системи з метою її виведення з ладу або обмеження доступу для користувачів. Їхній сплеск приблизно збігається з початком вторгнення Росії в Україну. За підрахунками аналітиків, у березні 2021 року їхня середня тривалість становила 12 хвилин, а зараз зросла до 29 годин (найтриваліший інцидент тривав 145 годин).

Порівняно з лютим кількість DDoS-атак збільшилася в 1,5 рази. Найчастіше минулого місяця атакували ресурси фінансових організацій — за рік їхня частка серед жертв зросла вдвічі і тепер досягла 35%. Ще 33% випадків припали на державні органи, 9% — на освітні установи, 3% — на сайти ЗМІ (в лютому частка була у 10 разів більша — 32%).

"Лабораторія Касперського" за непрямими ознаками припустила, що у лютому в DDoS-атаках взяла участь велика кількість аматорів, так званих хактивістів, але згодом частка непрофесійних хакерів серед атакувальників скоротилася. Аналітик Олександр Гутніков відзначив потужність, тривалість і підготовку атак.

У Мінцифри "Известиям" відзвітували про десятикратне зростання DDoS-атак на держоргани порівняно з 2021 роком. Напади стають складнішими, адже багато вебресурсів закривають доступ до закордонного трафіку, але хакери знаходять способи обійти захист. Причиною активізації хакерів у міністерстві назвали прагнення порушити роботу російських сайтів та завдати шкоди репутації. Державним органам та провайдерам доводиться постійно адаптуватися, хоча до кінця березня "ситуація суттєво стабілізувалася".

У Газпромбанку також заявили про збільшення DDoS-атак на інтернет-ресурси організації у I кварталі 2022-го порівняно з 2021-м. Глава банку Олексій Пєшков стверджує, що активність хакерів збільшилася на тлі "політичних подій", хоча ніяк не позначилася на роботі систем та не призвела до збоїв.

Раніше хакери вигадали, як посилити DDoS-атаки в 4 млрд разів. Вони виявили вразливість у системі одного з провайдерів, яка дозволила з великою швидкістю відправляти на цільові ресурси колосальні пакети даних.

Писали також про велику кількість DDoS-атак на систему РЗ. Через це перевізник відключив у потягах доступ до своєї мережі Wi-Fi та порадив користуватися мобільним зв'язком.