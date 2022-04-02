Сотрудники американского гиганта Amazon создали первый профсоюз среди BigTech-компаний

Министр труда США Марти Уолш поздравил сотрудников Amazon, создавших профсоюз, однако топ-менеджмент компании не доволен его появлением.

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Сотрудники Amazon, одной из крупнейших технологических компаний США, решили создать рабочий профсоюз в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Рабочие большого склада JFK8 на Статен-Айленде 1 апреля проголосовали за организацию профсоюза (2654 голоса за и 2131 голос против). За процедурой следили представители Национального совета по трудовым отношениям NLRB, по данным которого 57% из 8300 сотрудников предприятия, имеющих право голоса, подали действительные бюллетени.

Министр труда США Марти Уолш поздравил профсоюз с успешным голосованием на своей странице в Twitter:

"Это историческое событие, и оно приведет к тому, что больше работников получат место за столом переговоров, чтобы отстаивать свои права на рабочих местах".

Инициатором выступила рабочая группа под названием Amazon Labor Union — дословно "Рабочий профсоюз Amazon". Как пишет WSJ, им потребуются месяцы, чтобы заключить хотя бы один профсоюзный контракт, однако событие все равно можно считать историческим.

Достижение Amazon Labor Union может стать примером для других американских рабочих, в том числе и внутри самой Amazon. К примеру, сотрудники другого склада на Статен-Айленде (LDJ5) с персоналом в 1500 человек готовятся провести голосование после 25 апреля. Петицию также подписали многие сотрудники склада в штате Алабама, и в ближайшие недели NLRB может провести там аналогичное голосование.

Компания Amazon была создана в 1994 году и быстро расширялась, предлагая сотрудникам одни из самых больших заработных плат (в два раза выше минимальной) и трудовых льгот в США. В "родной" стране она насчитывает около миллиона сотрудников, уступая только Walmart Inc. Amazon во время пандемии наняла сотни тысяч рабочих и построила десятки новых логистических центров, чтобы справиться с ростом заказов, вызванным блокировкой Covid-19.

В главном офисе Amazon недовольны созданием профсоюза в Нью-Йорке: "Мы считаем, что прямые отношения с компанией лучше всего подходят для наших сотрудников", — отметили представители офиса. Компания добавила, что хочет подать жалобу на NLRB, которая могла повлиять на результаты выборов. В самом же совете настаивают на своей независимости и деятельности в рамках трудового законодательства.

Как объяснила сотрудница склада JFK8 Шеннон Джонс, она проголосовала за создание профсоюза, чтобы заставить Amazon увеличить перерывы, решить проблемы безопасности и гигиены, а также увеличить зарплату в условиях высокой инфляции. "Нужно изменить многое из того, что они не хотели менять", — заявила сотрудница.

В эпоху пандемии профсоюзы в США пытались расширяться и обеспечивать рабочим прибыль в условиях сокращения рынка труда, однако их ряды стремительно сокращаются. В 2021 году Министерство труда зафиксировало рекордно низкий показатель — 6,1% работников частного сектора являлись членами профсоюзов.

Как пишет WSJ, за последний год профсоюз решили создать и некоторые сотрудники Starbucks.

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