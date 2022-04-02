Співробітники американського гіганта Amazon створили першу профспілку серед BigTech-компаній

Міністр праці США Марті Волш привітав співробітників Amazon, які створили профспілку, проте топменеджмент компанії незадоволений її появою.

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Співробітники Amazon, однієї з найбільших технологічних компаній США, вирішили створити робітничу профспілку в Нью-Йорку. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Робітники великого складу JFK8 на Статен-Айленді 1 квітня проголосували за організацію профспілки (2654 голоси "за" та 2131 голос "проти"). За процедурою стежили представники Національної ради з трудових відносин NLRB, за даними якої 57% із 8300 працівників підприємства, які мають право голосу, подали дійсні бюлетені.

Міністр праці США Марті Волш привітав профспілку з успішним голосуванням на своїй сторінці у Twitter:

"Це історична подія, і вона призведе до того, що більше працівників матимуть місце за столом переговорів, щоб відстоювати свої права на робочих місцях".

Ініціатором виступила робоча група під назвою Amazon Labor Union — дослівно "Робоча профспілка Amazon". Як пише WSJ, їм знадобляться місяці, щоб укласти хоча б один профспілковий контракт, проте подію все одно можна вважати історичною.

Досягнення Amazon Labor Union може стати прикладом для інших американських робітників, зокрема й усередині самої Amazon. Наприклад, співробітники іншого складу на Статен-Айленді (LDJ5) з персоналом 1500 осіб готуються провести голосування після 25 квітня. Петицію також підписали багато співробітників складу в штаті Алабама, і найближчими тижнями NLRB може провести там аналогічне голосування.

Компанію Amazon створили в 1994 році, вона швидко розширювалася, пропонуючи співробітникам одні з найбільших заробітних плат (вдвічі вищі за мінімальну) і трудових пільг у США. У "рідній" країні вона налічує близько мільйона співробітників, поступаючись лише Walmart Inc. Amazon під час пандемії найняла сотні тисяч робітників і побудувала десятки нових логістичних центрів, щоб упоратися зі зростанням замовлень, спричиненим блокуванням Covid-19.

У головному офісі Amazon незадоволені створенням профспілки в Нью-Йорку: "Ми вважаємо, що прямі відносини з компанією найкраще підходять для наших співробітників", — зазначили представники офісу. Компанія додала, що хоче подати скаргу на NLRB, яка могла б вплинути на результати виборів. У самій раді наполягають на своїй незалежності та діяльності в межах трудового законодавства.

Як пояснила співробітниця складу JFK8 Шеннон Джонс, вона проголосувала за створення профспілки, щоб змусити Amazon збільшити перерви, розв'язати проблеми безпеки та гігієни, а також збільшити зарплату за умов високої інфляції. "Потрібно змінити багато з того, що вони не хотіли міняти", — заявила співробітниця.

В епоху пандемії профспілки США намагалися розширюватися і забезпечувати робітникам прибуток за умов скорочення ринку праці, проте їх лави стрімко скорочуються. 2021 року Міністерство праці зафіксувало рекордно низький показник — 6,1% працівників приватного сектора були членами профспілок.

Як пише WSJ, за останній рік профспілку вирішили створити й деякі співробітники Starbucks.

Раніше писали, що колишня дружина засновника Amazon Джефа Безоса пожертвувала Україні 100 мільйонів доларів. Маккензі Скотт вважають найбагатшою та найвпливовішою жінкою світу.