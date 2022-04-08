Мошенники заработали €500 тысяч на сайте для фейковых заказных убийств (видео)

С 2016 года к услугам "киллеров" обратились тысячи пользователей. Аферисты требовали от $5 тысяч до $20 тысяч в биткоинах, а затем не выполняли обещания.

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В Румынии правоохранители арестовали пятерых человек, подозреваемых в организации мошеннического сайта для "заказа убийств". Подробности спецоперации стали известны изданию Vice.

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Сайт появился в Даркнете в 2010-х годах, предлагая услуги наемных убийц. Пользователей просили назвать цель и способ убийства, а также оплатить комиссию в размере от $5 тыс. до $20 тыс. в биткоинах, но в обещания не выполнялись.

Ресурс быстро признали мошенническим, однако на него продолжает поступать тысячи заявок. Одни просили убить неверных супругов, другие — деловых партнеров или букмекеров после проигрыша, один пользователь даже заказал киллера для 14-летнего мальчика.

Создатели несколько раз переименовывали сайт, он назывался Besa Mafia, Camorra Hitman, а сейчас — Hitman Marketplace №1. За годы существования он преобразился из портала с непритязательными страницами до внушительного ресурса с современным дизайном, полноценным форумом со сценами насилия.

Румынское управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) заявляет, что оно провело рейды по запросу США: Министерство внутренней безопасности и ФБР расследовали дела, связанные с мошенническим сайтом. Американские правоохранители пришли к выводу, что за мошенническим сервисом стоит группа из пяти или более человек, находящихся на территории Румынии. Их задержали вместе с четырьмя свидетелями.

Силовики задерживали десятки людей, оплативших убийства через сайт, но его создатели долгое время оставались неизвестными, ведь с пользователями коммуницировала таинственная личность, которая представлялась Юрой. Посредник общался с заказчиками на плохом английском языке и уговаривал их оплачивать услуги. Однажды он даже дал интервью одному из телеканалов, изменив голос и сохранив анонимность.

Еще в 2016 году исследователь в области кибербезопасности Кристофер Монтейро получил доступ к серверной части первого мошеннического сайта Besa Mafia, что позволило ему увидеть полный список "заказанных" целей, которые он затем передал властям. Специалист опубликовал в своем блоге несколько разоблачительных публикаций и разозлил создателей сайта настолько, что те начали угрожать ему лично.

По словам Монтейро, несмотря на то, что в реальности заказы на убийства никто не выполнял, сайт все равно наносил вред, ведь подстрекал людей к насильственным действиям. Некоторые цели из списка Besa Mafia впоследствии были убиты людьми, разместившими заказы. Другие страдали, зная, что кто-то желает их смерти — это форма психологического насилия.

По данным DIICOT, злоумышленники заработали на мошенничестве с заказными убийствами как минимум 500 тыс. евро, и сумма была бы значительно больше, если они сохранили биткоины, полученные в 2016 году. Кристофер Монтейро считает, что арест подозреваемых не дает правоохранителям повода расслабиться, ведь неустановленные сообщники "Юры" могут продолжить принимать заказы и выманивать деньги у обозленных пользователей.

Кроме того, заказы убийств стали популярными среди тысяч людей, что может вдохновить подражателей запускать подобные проекты. Журналист Vice нашел подобный сайт, ориентированный на пользователей из России, а также Telegram-чат Jabba Syndicate, где за ликвидацию человека в Лос-Анджелесе требовали $15 тыс.

Ранее писали, как мошенники выманивают деньги у украинцев, обещая 6500 грн в рамках программы єПідтримка. Они рассылают фишинговые ссылки, получают персональные данные и воруют деньги жертв.

Писали также, что ветеран армии США украл $1,8 млн с помощью масштабной Интернет-схемы. Власти США выяснили, что Джозеф Асан вместе с сообщниками выманивали деньги у пожилых людей, знакомясь с ними на тематических сайтах и в социальных сетях при помощи фейковых аккаунтов.