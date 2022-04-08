Шахраї заробили €500 тисяч на сайті для фейкових вбивств на замовлення (відео)

З 2016 року до послуг "кілерів" звернулися тисячі користувачів. Аферисти вимагали від $5 тисяч до $20 тисяч у біткоїнах, а потім не виконували обіцянки.

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У Румунії правоохоронці заарештували п'ятьох людей, підозрюваних в організації шахрайського сайту для "замовлення вбивств". Подробиці спецоперації стали відомі виданню Vice.

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Сайт з'явився у Даркнеті у 2010-х роках, пропонуючи послуги найманих убивць. Користувачів просили назвати мету та спосіб вбивства, а також сплатити комісію розміром від $5 тис. до $20 тис. у біткоїнах, але обіцянки не виконувались.

Ресурс швидко визнали шахрайським, проте на нього продовжує надходити тисячі заявок. Одні просили вбити невірного чоловіка, інші — ділових партнерів чи букмекерів після програшу, один користувач навіть замовив кілера для 14-річного хлопчика.

Творці кілька разів перейменовували сайт, він називався Besa Mafia, Camorra Hitman, а зараз — Hitman Marketplace №1. За роки існування він перетворився з порталу з невибагливими сторінками до великого ресурсу із сучасним дизайном, повноцінним форумом зі сценами насильства.

Румунське управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) заявляє, що воно провело рейди на запит США: Міністерство внутрішньої безпеки та ФБР розслідували справи, пов'язані з шахрайським сайтом. Американські правоохоронці дійшли висновку, що за шахрайським сервісом стоїть група з п'яти або більше людей, які перебувають на території Румунії. Їх затримали разом із чотирма свідками.

Силовики затримували десятки людей, які сплатили вбивства через сайт, але його творці тривалий час залишалися невідомими, адже з користувачами комунікувала таємнича особистість, яка представлялася Юрою. Посередник спілкувався із замовниками поганою англійською мовою і вмовляв їх оплачувати послуги. Якось він навіть дав інтерв'ю одному з телеканалів, змінивши голос і зберігши анонімність.

Ще у 2016 році дослідник у галузі кібербезпеки Крістофер Монтейро отримав доступ до серверної частини першого шахрайського сайту Besa Mafia, що дозволило йому побачити повний список "замовлених" цілей, які він потім передав владі. Фахівець опублікував у своєму блозі кілька викривальних публікацій та розлютив творців сайту настільки, що ті почали погрожувати йому особисто.

За словами Монтейро, незважаючи на те, що насправді замовлення на вбивства ніхто не виконував, сайт все одно завдав шкоди, адже підбурював людей до насильницьких дій. Деякі цілі зі списку Besa Mafia згодом були вбиті людьми, які розмістили замовлення. Інші страждали, знаючи, що хтось бажає їхньої смерті — це форма психологічного насильства.

За даними DIICOT, зловмисники заробили на шахрайстві із замовними вбивствами як мінімум 500 тис. євро, і сума була б значно більшою, якщо вони зберегли біткоїни, отримані у 2016 році. Крістофер Монтейро вважає, що арешт підозрюваних не дає правоохоронцям приводу розслабитися, адже невстановлені спільники "Юри" можуть продовжити приймати замовлення та виманювати гроші у розлючених користувачів.

Крім того, замовлення вбивств стали популярними серед тисяч людей, що може надихнути наслідувачів запускати подібні проєкти. Журналіст Vice знайшов подібний сайт, орієнтований на користувачів із Росії, а також Telegram-чат Jabba Syndicate, де за ліквідацію людини у Лос-Анджелесі вимагали $15 тис.

Раніше писали, як шахраї виманюють гроші в українців, обіцяючи 6500 грн у межах програми є "Підтримка". Вони розсилають фішингові посилання, отримують персональні дані та викрадають гроші жертв.

Писали також, що ветеран армії США вкрав $1,8 млн. за допомогою масштабної Інтернет-схеми. Влада США з'ясувала, що Джозеф Асан разом із спільниками виманювали гроші у літніх людей, знайомлячись з ними на тематичних сайтах та в соціальних мережах за допомогою фейкових акаунтів.