"Вопрос нескольких часов": Федоров рассказал, как Украина находит преступников из ВС РФ

Благодаря камерам наблюдения и публикациям в соцсетях, рассказал глава Минцифры, Украине уже удалось выяснить имена и места жительства оккупантов, орудовавших в Ирпене и Буче.

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Правительство Украины использует современные технологии, такие как искусственный интеллект и распознавание лиц, чтобы найти всех российских военнослужащих, совершивших преступления на территории Украины. Министр цифровой трансформации Украины рассказал подробности в интервью Евгению Плинскому для телеканала 1+1.

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Есть несколько технологических решений, которые украинское правительство использует для установления личностей российских военных, совершивших преступления в Украине. По словам Михаила Федорова, уже найдены многие убийцы, бесчинствовавшие в Ирпене и Буче Киевской области.

"Уже есть фамилии, профили таких людей. Уже понятно, где они служат. За очень короткий период времени будет установлено вся детальная информация об этих людях: где они проживают, с кем, и так далее. Сегодня технологии позволяют найти каждого, кто попал в объектив хотя бы один раз. Все будут найдены, это вопрос не дней, а часов", — заявил министр.

Михаил Федоров рассказал, что солдаты ВС РФ и даже некоторые командиры фотографировались в Украине и выкладывали снимки в Интернет. Кроме того, в украинских городах установлено большое количество камер, которые зафиксировали действия оккупантов, в том числе разграбление домов.

С марта Минобороны Украины применяет технологию распознавания лиц Clearview AI, доступ к которой разработчики предоставили бесплатно. В базе находится 10 миллиардов фотографий, которые помогают обнаружить российских военных на территории Украины и проверять людей на контрольноз-пропускных пунктах. Некоторые изображения получены из российской социальной сети "ВКонтакте".

Украинская IT-армия рассказала, что искусственный интеллект позволил опознать 582 погибших военнослужащих ВС РФ. Айтишники связываются с их родственниками и призывают остановить войну в Украине.