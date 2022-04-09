"Питання кількох годин": Федоров розповів, як Україна знаходить злочинців із ЗС РФ

Завдяки камерам спостереження та публікаціям у соцмережах, розповів глава Мінцифри, Україні вже вдалося з'ясувати імена та місця проживання окупантів, які були в Ірпені та Бучі.

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Уряд України використовує сучасні технології, такі як штучний інтелект та розпізнавання облич, щоб знайти всіх російських військовослужбовців, які вчинили злочини на території України. Міністр цифрової трансформації України розповів про подробиці в інтерв'ю Євгену Плінському для телеканалу "1+1".

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Є кілька технологічних рішень, які український уряд використовує для встановлення осіб російських військових, які вчинили злочини в Україні. За словами Михайла Федорова, вже знайдено багато вбивць, які безчинствували в Ірпені та Бучі Київської області.

"Вже є прізвища, профілі таких людей. Вже зрозуміло, де вони служать. За дуже короткий проміжок часу встановлять всю детальну інформацію про цих людей: де вони проживають, з ким, і так далі. Сьогодні технології дозволяють знайти кожного, хто потрапив в об'єктив хоча б один раз. Знайдуть усіх, це питання не днів, а годин".

Михайло Федоров розповів, що солдати ЗС РФ та навіть деякі командири фотографувалися в Україні та викладали світлини в Інтернет. Крім того, в українських містах встановлено велику кількість камер, які зафіксували дії окупантів, зокрема розграбування будинків.

З березня Міноборони України застосовує технологію розпізнавання осіб Clearview AI, доступ до якої розробники надали безплатно. В базі знаходиться 10 мільярдів фотографій, які допомагають виявити російських військових на території України та перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах. Деякі зображення отримані з соціальної мережі "ВКонтакте".

Українська IT-армія розповіла, що штучний інтелект дозволив упізнати 582 загиблих військовослужбовців ЗС РФ. Айтішники зв'язуються з їхніми родичами й закликають зупинити війну в Україні.