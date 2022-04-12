Шпионское ПО израильской компании NSO нацелилось на чиновников Евросоюза, - Reuters

Разработчик Pegasus угодил в скандал с еще одной программой — ForcedEntry. По словам источников, одной из целей стал член Еврокомиссии Дидье Рейндерс.

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Смартфоны высокопоставленных чиновников из Европейского союза в 2021 году были взломаны программой для слежки, разработанной израильской компанией NSO Group. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на документы и источники в правительстве.

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По данным журналистов, одной из жертв стал Дидье Рейндерс, который в Швейцарии занимал должности вице-премьера, министра обороны, а также министра иностранных и европейских дел, с 2019 года политик занимает должность комиссара юстиции в Европейской комиссии. ПО установило слежку как минимум за еще четырьмя сотрудниками комиссии, утверждают два чиновника ЕС.

В ноябре 2021 года компания Apple отправила владельцам тысяч iPhone предупреждение о том, что они стали целями злоумышленников, поддерживаемых правительствами. По словам источников, именно тогда сотрудники Европейской комиссии узнали о шпионаже и начали принимать меры. Как установило Reuters старший технический сотрудник ведомства 26 ноября отправил своим коллегам письмо с описанием ПО и просьбой следить за дальнейшими уведомлениями Apple.

Пока неизвестно, кто именно пытался следить за европейскими чиновниками при помощи программы от NSO Group, удалось ли взломать их смартфоны и получить какую-либо информацию. ИТ-специалисты проверили несколько смартфонов госслужащих, но не нашли признаков взлома.

Эксперты в сфере кибербезопасности сообщили, что люди, получившие предупреждения от Apple, с февраля по сентябрь 2021 года были целями программы ForcedEntry, которая предоставляет скрытый контроль над iPhone. Разработчик ПО NSO Group утверждает, что не причастна к попыткам взлома, а описанные Reuters цели не могли быть скомпрометированы при помощи инструментов компании.

Reuters не удалось узнать, расследует ли Еврокомиссия инцидент с ПО NSO Group, однако новость появилась на фоне обсуждения мер по борьбе с разработчиками шпионских программ. Депутат Софи ин'т Вельд сообщила агентству, что Европарламент 19 апреля должен создать комитет для расследования случаев использования инструментов для слежки за пользователями смартфонов.

Такое решение приняли в связи со взломом телефонов высокопоставленных оппозиционных политиков в Польше с помощью израильского шпионского ПО. Появилась также информация что его целями стали известные критики и журналисты в Венгрии. Власти этих стран признали, что их правительства приобрели программы NSO, но отрицают обвинения в шпионаже.

Как заявила Софи ин'т Вельд в комментарии Reuters, она не знала, что целью шпионского ПО стали еще и чиновники из ЕС. "Нам действительно нужно докопаться до сути", — сказала она.

Летом 2021 года стало известно, что ПО Pegasus от NSO Group могло следить за 50 тысячами человек. Как выяснили исследователи, программа испльзовала уязвимости, чтобы получить контроль над смартфонами (в том числе камерой) и собирать информацию о его владельцах. Фокус рассказал, как можно защититься от слежки.

22 марта 2022 года Израиль запретил продавать Украине шпионское ПО Pegasus. Как предполагают журналисты из США, израильские власти отказались выдавать лицензию, опасаясь испортить отношения с Россией.

Писали также, что в Германии обанкротился разработчик ПО FinFisher Group. Как считают правоохранители, его программу FinSpy авторитарные правительства использовали для слежки за оппозиционерами и активистами по всему миру.