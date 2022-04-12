Шпигунське ПЗ ізраїльської компанії NSO націлилося на чиновників Євросоюзу, — Reuters

Розробник Pegasus потрапив у скандал із ще однією програмою — ForcedEntry. За словами джерел, однією з цілей став член Єврокомісії Дідьє Рейндерс.

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Смартфони високопосадовців із Європейського союзу у 2021 році зламали програмою для стеження, розробленою ізраїльською компанією NSO Group. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на документи та джерела в уряді.

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За даними журналістів, однією з жертв став Дідьє Рейндерс, який у Швейцарії обіймав посади віцепрем'єра, міністра оборони, а також міністра закордонних та європейських справ, з 2019 року політик обіймає посаду комісара юстиції в Європейській комісії. ПЗ встановило стеження як мінімум за ще чотирма співробітниками комісії, стверджують два чиновники ЄС.

У листопаді 2021 року компанія Apple відправила власникам тисяч iPhone попередження про те, що вони стали цілями зловмисників, які підтримують уряди. За словами джерел, саме тоді співробітники Європейської комісії дізналися про шпигунство і почали вживати заходів. Як встановило Reuters старший технічний співробітник відомства 26 листопада відправив своїм колегам листа з описом ПЗ та проханням стежити за подальшими повідомленнями Apple.

Поки невідомо, хто саме намагався стежити за європейськими чиновниками через програму від NSO Group, чи вдалося зламати їхні смартфони та отримати будь-яку інформацію. ІТ-фахівці перевірили кілька смартфонів держслужбовців, але не знайшли ознак зламу.

Експерти у сфері кібербезпеки повідомили, що люди, які отримали попередження від Apple, з лютого по вересень 2021 були цілями програми ForcedEntry, яка надає прихований контроль над iPhone. Розробник ПЗ NSO Group стверджує, що не причетний до спроб зламу, а ці описані Reuters цілі не могли бути скомпрометовані за допомогою інструментів компанії.

Reuters не вдалося дізнатися, чи Єврокомісія розслідує інцидент з ПЗ NSO Group, проте новина з'явилася на тлі обговорення заходів боротьби з розробниками шпигунських програм. Депутат Софі ін'т Вельд повідомила агентство, що Європарламент 19 квітня має створити комітет для розслідування випадків використання інструментів для стеження за користувачами смартфонів.

Таке рішення ухвалили через злам телефонів високопоставлених опозиційних політиків у Польщі за допомогою ізраїльського шпигунського ПЗ. З'явилася також інформація, що його цілями стали відомі критики та журналісти в Угорщині. Влада цих країн визнала, що їхні уряди придбали програми NSO, але заперечують звинувачення у шпигунстві.

Як заявила Софі ін'т Вельд у коментарі Reuters, вона не знала, що метою шпигунського ПЗ стали ще й чиновники з ЄС. "Нам справді потрібно докопатися до суті", — сказала вона.

Влітку 2021 року стало відомо, що ПЗ Pegasus від NSO Group могло стежити за 50 тисячами людей. Як з'ясували дослідники, програма використовувала вразливості, щоб отримати контроль над смартфонами (зокрема камерою) та збирати інформацію про його власників. Фокус розповів, як можна захиститись від стеження.

22 березня 2022 року Ізраїль заборонив продавати Україні шпигунське програмне забезпечення Pegasus. Як припускають журналісти зі США, ізраїльська влада відмовилася видавати ліцензію, побоюючись зіпсувати відносини з Росією.

Писали також, що в Німеччині збанкрутував розробник ПЗ FinFisher Group. Як вважають правоохоронці, його програму FinSpy авторитарні уряди використали для стеження за опозиціонерами та активістами у всьому світі.