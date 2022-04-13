Федоров: IT-армия выяснила, куда военные РФ отправили украденные вещи украинцев (видео)

Известны 15 служб, которые доставляют в Россию имущество украинцев из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

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IT-армия установила личности всех российских военнослужащих, которые занимались мародерством и грабежами на территории Украины. Подробности министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью Алесе Бацман.

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По его словам, современные технологии позволили установить кто и куда отправил украденное у украинцев имущество. Благодаря этому ни один мародер не уйдет от наказания даже после окончания войны в Украине.

"Первая мировая кибервойна показала, что есть доступ к информации, базам данных всех военных, которые присутствовали в нашей стране. Я скажу даже больше: у нас зафиксированы все отправки военных, которые были в Черниговской, Киевской, Сумской областях, через службы доставки. Не одной, которая есть в Интернете, а 15 служб доставки, и вся информация, кто конкретно присутствовал на территории нашей страны, что и кому он отправил, в какой регион Российской Федерации", — поделился Михаил Федоров.

Он добавил, что Минцифры пока опубликовало лишь часть полученной информации, ведь ее предстоит использовать спецслужбам и правоохранительным органам Украины, чтобы привлечь мародеров к ответственности. В частности, удалось установить, что один из российских военных отправил три телевизора, другой — стиральную машинку, третий — 100 килограммов одежды.

"Это военные преступления, которые должны расследоваться. У меня нет слов, чтобы это прокомментировать — воровать одежду, то что украинцы своим трудом в демократической стране заработали и построили самостоятельно", — возмутился министр. — "Мы же видим, куда они все отправляли, смотрим территории на карте, например, Дальний Восток — там этого в глаза не видели, они в шоке, как мы живем. Наверное, их раздражает, что мы достойны, и так живем, поэтому они это все разрушают".

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Ранее Михаил Федоров в другом интервью рассказал, что правоохранителям удалось выяснить имена и места жительства военных РФ, побывавших в Ирпене и Буче. Многочисленные военные преступления россиян запечатлели камеры видеонаблюдения на улицах и в домах украинцев, как утверждает глава Минцифры, благодаря современным технологиям оккупантов находят за считанные часы.

До этого украинская IT-армия объяснила, как искусственный интеллект распознает погибших российских военных. Затем украинцы связываются с их родственниками, сообщают о произошедшем и высылают в доказательства фотографии, чтобы развеять ложь российских властей.