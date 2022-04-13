Федоров: IT-армія з'ясувала, куди військові РФ відправили вкрадені речі українців (відео)

Відомі 15 служб, які доставляють у Росію майно українців із Київської, Чернігівської та Сумської областей.

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IT-армія встановила особи всіх російських військовослужбовців, які займалися мародерством і крадіжками на території України. Подробиці Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Олесі Бацман.

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За його словами, сучасні технології дозволили встановити, хто і куди відправив вкрадене в українців майно. Завдяки цьому жоден мародер не уникне покарання навіть після закінчення війни в Україні.

"Перша світова кібервійна показала, що є доступ до інформації, баз даних усіх військових, які були присутні в нашій країні. Я скажу навіть більше: у нас зафіксовані всі відправлення військових, які були у Чернігівській, Київській, Сумській областях через служби доставки. Не однієї, яка є в інтернеті, а 15 служб доставки, і вся інформація, хто був присутній на території нашої країни, що і кому він відправив, в який регіон Російської Федерації", — поділився Михайло Федоров.

Він додав, що Мінцифри поки що опублікувало лише частину отриманої інформації, адже її треба використати спецслужбам і правоохоронним органам України, щоб притягти мародерів до відповідальності. Зокрема, вдалося встановити, що один із російських військових відправив три телевізори, інший — пральну машинку, третій — 100 кілограмів одягу.

"Це воєнні злочини, які мають розслідуватися. У мене немає слів, щоб це прокоментувати — красти одяг, те, що українці своєю працею в демократичній країні заробили і побудували самостійно", — обурився міністр. — "Ми ж бачимо, куди вони всі відправляли, дивимося території на карті, наприклад, Далекий Схід — там цього в очі не бачили, вони шоковані, як ми живемо. Напевно, їх дратує, що ми гідні, і так живемо, тому вони це все руйнують”.

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Раніше Михайло Федоров в іншому інтерв'ю розповів, що правоохоронцям вдалося з'ясувати імена та місця проживання військових РФ, які побували в Ірпені та Бучі. Численні воєнні злочини росіян зафіксували камери відеоспостереження на вулицях і в будинках українців, як стверджує глава Мінцифри, завдяки сучасним технологіям окупантів знаходять за лічені години.

До цього українська IT-армія пояснила, як штучний інтелект розпізнає загиблих російських військових. Потім українці зв'язуються з їхніми родичами, повідомляють про те, що сталося, і надсилають на докази фото, щоб розвіяти брехню російської влади.