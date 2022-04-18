Anonymous заявили о взломе строительной компании близкой к "Газпрому"

Хакеры сообщили, что получили доступ к электронным письмам, файлам и ключам расшифровки строительной компании "Газрегион".

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Анонимный коллектив хакеров Anonymous получили доступ к личным данным российской компании "Газрегион", размером 222 гигабайта. Она специализируется на строительстве газопроводов. Об этом Anonymous сообщили в Twitter.

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Хакеры сообщили, что получили доступ к электронным письмам, файлам и ключам расшифровки строительной компании. Взломщики также разместили личные данные российской компании на DDoSecret, их можно скачать.

"Коллектив Anonymous слил 222 ГБ электронных писем и файлов от "Газрегиона", строительной компании, специализирующейся на газопроводах и объектах", — написали они.

Что известно о компании "Газрегион"

"Газрегион" — российская строительная компания. Среди клиентов предприятия — российский энергетический гигант "Газпром", у него тысячи километров трубопроводов в рамках программы Российской Федерации по транспортировке газа в различные регионы. Компания приняла участие в строительстве линейной части магистрального газопровода "Сила Сибири"(газопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток — Ред.).

Напомним, 14 апреля Хакеры Anonymous взломали российские компании, обслуживающие "Роснефть" и "Газпром". Тогда взломщики разместили в открытом доступе документы, а также переписку сотрудников ГК "Технотэк" и "Газпром Линде Инжиниринг".

Ранее, 12 апреля Anonymous заявили о взломе системы Минкульта России. В открытом доступе оказались отчеты, служебные записки и даже резюме потенциальных сотрудников.