Anonymous заявили про злам будівельної компанії наближеної до "Газпрому"

Хакери повідомили, що отримали доступ до електронних листів, файлів та ключів розшифровки будівельної компанії "Газрегіон".

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Анонімний колектив хакерів Anonymous отримав доступ до особистих даних російської компанії "Газрегіон", розміром 222 гігабайти. Вона спеціалізується на будівництві газопроводів. Про це Anonymous повідомили у Twitter.

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Хакери повідомили, що отримали доступ до електронних листів, файлів та ключів розшифровки будівельної компанії. Вони також розмістили особисті дані російської компанії на DDoSecret, їх можна завантажити.

"Колектив Anonymous злив 222 ГБ електронних листів та файлів від "Газрегіону", будівельної компанії, що спеціалізується на газопроводах та об'єктах", — написали вони.

Що відомо про компанію "Газрегіон"

"Газрегіон" — російська будівельна компанія. Серед клієнтів підприємства — російський енергетичний гігант "Газпром", у нього тисячі кілометрів трубопроводів у межах програми Російської Федерації з транспортування газу до різних регіонів. Компанія взяла участь у будівництві лінійної частини магістрального газопроводу "Сила Сибіру" (газопровід Якутія-Хабаровськ-Владивосток — Ред.).

Нагадаємо, 14 квітня Хакери Anonymous зламали російські компанії, які обслуговують "Роснефть" та "Газпром". Тоді вони розмістили у відкритому доступі документи, а також листування співробітників ДК "Технотек" та "Газпром Лінде Інжиніринг".

Раніше, 12 квітня, Anonymous заявили про злам системи Мінкульту Росії. У відкритому доступі опинилися звіти, службові записки та навіть резюме потенційних співробітників.