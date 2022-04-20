Google заблокировал рабочую почту Госдумы РФ, — экс-депутат

По словам Сергея Маркова, у российских народных избранников перестала функционировать рабочая почта в сервисе Gmail. А восстановить ее нельзя.

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Депутаты российского парламента столкнулись с проблемами при попытке войти в рабочий почтовый ящик на сервисе Gmail. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Госдумы РФ Сергей Марков.

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Чиновник отметил, что восстановить данные не представляется возможным и призвал всех коллег сохранять важные данные на других сервисах. Он также рассказал, что завел новый почтовый ящик, правда, не уточнив, на каком сервисе.

[ + – ] Пост депутата Маркова Фото: Скриншот

В комментариях к этому посту подписчики Маркова задали вопрос, почему депутаты российского парламента пользуются американским почтовым сервисом. В целом, пост Маркова вызвал саркастическую реакцию у пользователей.

Фото: Скриншот

Сергей Марков известен тем, что был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2012 году. В Украине он был объявлен персоной нон-грата еще в сентябре 2008 года. А осенью 2021 года Марков призвал российское руководство "освободить Украину от хунты".

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