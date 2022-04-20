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Google заблокировал рабочую почту Госдумы РФ, — экс-депутат

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Госдума России, российская Госдума, парламент РФ
Фото: Скриншот | В Госдуме возникли проблемы с электронной почтой

По словам Сергея Маркова, у российских народных избранников перестала функционировать рабочая почта в сервисе Gmail. А восстановить ее нельзя.

Депутаты российского парламента столкнулись с проблемами при попытке войти в рабочий почтовый ящик на сервисе Gmail. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Госдумы РФ Сергей Марков.

Чиновник отметил, что восстановить данные не представляется возможным и призвал всех коллег сохранять важные данные на других сервисах. Он также рассказал, что завел новый почтовый ящик, правда, не уточнив, на каком сервисе.

Марков, Госдума РФ, депутат
Пост депутата Маркова
Фото: Скриншот

В комментариях к этому посту подписчики Маркова задали вопрос, почему депутаты российского парламента пользуются американским почтовым сервисом. В целом, пост Маркова вызвал саркастическую реакцию у пользователей.

Фото: Скриншот

Сергей Марков известен тем, что был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2012 году. В Украине он был объявлен персоной нон-грата еще в сентябре 2008 года. А осенью 2021 года Марков призвал российское руководство "освободить Украину от хунты".

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