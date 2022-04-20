Google заблокував робочу пошту Держдуми РФ, — ексдепутат

За словами Сергія Маркова, у російських народних обранців перестала функціонувати робоча пошта в сервісі Gmail. А відновити її не можна.

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Депутати російського парламенту зіштовхнулися з проблемами при спробі увійти до робочої поштової скриньки на сервісі Gmail. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній депутат Держдуми РФ Сергій Марков.

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Чиновник зазначив, що відновити дані неможливо і закликав усіх колег зберігати важливі дані на інших сервісах. Він також розповів, що завів нову поштову скриньку, щоправда, не уточнивши, на якому сервісі.

[ + – ] Пост депутата Маркова Фото: Скриншот

У коментарях до цього поста підписники Маркова поставили питання, чому депутати російського парламенту користуються американським поштовим сервісом. Загалом пост Маркова викликав саркастичну реакцію у користувачів.

Фото: Скриншот

Сергій Марков відомий тим, що був довіреною особою Володимира Путіна на виборах у 2012 році. В Україні його було оголошено персоною нон-грата ще у вересні 2008 року. А восени 2021 року Марков закликав російське керівництво "звільнити Україну від хунти".

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