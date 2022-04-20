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Google заблокував робочу пошту Держдуми РФ, — ексдепутат

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Держдума Росії, російська Держдума, парламент РФ
Фото: Скріншот | У Держдумі виникли проблеми з електронною поштою

За словами Сергія Маркова, у російських народних обранців перестала функціонувати робоча пошта в сервісі Gmail. А відновити її не можна.

Депутати російського парламенту зіштовхнулися з проблемами при спробі увійти до робочої поштової скриньки на сервісі Gmail. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній депутат Держдуми РФ Сергій Марков.

Чиновник зазначив, що відновити дані неможливо і закликав усіх колег зберігати важливі дані на інших сервісах. Він також розповів, що завів нову поштову скриньку, щоправда, не уточнивши, на якому сервісі.

Марков, Держдума РФ, депутат
Пост депутата Маркова
Фото: Скриншот

У коментарях до цього поста підписники Маркова поставили питання, чому депутати російського парламенту користуються американським поштовим сервісом. Загалом пост Маркова викликав саркастичну реакцію у користувачів.

Фото: Скриншот

Сергій Марков відомий тим, що був довіреною особою Володимира Путіна на виборах у 2012 році. В Україні його було оголошено персоною нон-грата ще у вересні 2008 року. А восени 2021 року Марков закликав російське керівництво "звільнити Україну від хунти".

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