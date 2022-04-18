"Це неприпустимо": Роскомнагляд вимагає зняти санкції з YouTube-каналів російських ЗМІ

Блокування каналів, які є філією Всеросійської держтелерадіокомпанії, влада РФ назвала "порушенням принципів вільного розповсюдження інформації".

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Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій РФ (Роскомнагляд) вимагає зняти обмеження, які були запроваджені щодо YouTube-каналів російських державних ЗМІ. Звернення було оприлюднене на офіційному порталі відомства.

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Зокрема, Роскомнагляд свою заяву адресував Google LLC і вимагає відновити доступ до YouTube-каналів філій Всеросійської держтелерадіокомпанії, які належать державним ЗМІ країни-агресора.

Як відомо, під санкції потрапили канали ДТРК "Ставропілля", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибірськ", "Кузбас" і "Вайнах" Чеченської республіки. Адміністрація YouTube як обмеження заблокувала вищезазначені облікові записи.

Введення Google LLC щодо російських державних ЗМІ санкцій Роскомнагляд назвав "порушенням ключових принципів вільного розповсюдження інформації та безперешкодного доступу до неї".

У заяві федерального відомства також заявили, що блокування каналів ВГТРК є неприпустимим, а відеохостинг YouTube негайно зобов'язаний зняти всі обмеження та поінформувати владу РФ про причини введення обмежувальних заходів.

[ + – ] Роскомнагляд вимагає зняти санкції з YouTube-каналів російських ЗМІ

Нагадаємо, 1 березня з'явилася інформація про те, що відеохостинг YouTube заблокував акаунти російських ЗМІ в країнах ЄС. Під обмеження потрапили Russia Today і Sputnik. Аналогічне рішення про введення санкцій ухвалила Meta, обмеживши доступ до російських державних ЗМІ, RT і Sputnik, на своїх платформах Facebook та Instagram.

11 березня Youtube повідомив про негайне блокування каналів російських держЗМІ. Під обмеження потрапили облікові записи на відеохостингу, які офіційно фінансуються урядом країни-агресора.

У квітні Державна дума РФ на тлі міжнародних санкцій запропонувала конфіскувати та націоналізувати YouTube. Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирався, як відбувається блокування Facebook і ЗМІ в Росії та які сайти не працюють після обмежень.