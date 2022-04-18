"Это недопустимо": Роскомнадзор потребовал снять санкции с Youtube-каналов российских СМИ

Блокировку каналов, которые являются филиалом Всероссийской гостелерадиокомпании, власти РФ назвали "нарушением принципов свободного распространения информации".

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) требует снять ограничения, которые были введены в отношении Youtube-каналов российских государственных СМИ. Обращение было обнародовано на официальном портале ведомства.

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В частности, Роскомнадзор свое заявление адресовал Google LLC и потребовал восстановить доступ к Youtube-каналам филиалов Всероссийской гостелерадиокомпании, которые принадлежат государственным СМИ страны-агрессора.

Как известно, под санкции попали каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики. Администрация Youtube в качестве ограничения заблокировала выше указанные аккаунты.

Введение Google LLC в отношении российских государственных СМИ санкций Роскомнадзор назвал "нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

В заявлении федерального ведомства также заявили, что блокировка каналов ВГТРК является недопустимой, а видеохостинг Youtube незамедлительно обязан снять все ограничения и проинформировать власти РФ о причинах введения ограничительных мер.

[ + – ] Роскомнадзор потребовал снять санкции с Youtube-каналов российских СМИ

Напомним, 1 марта появилась информация о том, что видеохостинг Youtube заблокировал аккаунты российских СМИ в странах ЕC. Под ограничения попали Russia Today и Sputnik. Аналогичное решение о введении санкций приняла Meta, ограничив доступ к российским государственным СМИ, RT и Sputnik, на своих платформах Facebook и Instagram.

11 марта Youtube сообщил о немедленной блокировке каналов российских госСМИ. Под ограничения попали аккаунты на видеохостинге, которые официально финансируются правительством страны-агрессора.

В апреле Государственная дума РФ на фоне международных санкций предложила конфисковать и национализировать YouTube. Также Фокус в своем материале детально разбирался, как происходит блокировка Facebook и СМИ в России, и какие сайты не работают после ограничений.