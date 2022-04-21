Московский суд оштрафовал Google из-за неудаления "фейков о спецоперации"

Еще один штраф на компанию наложили за YouTube-ролики "с призывами совершать теракты и диверсии в РФ".

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Сегодня суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей ($48 тыс) за YouTube-ролики с "фейковой информацией о погибших" в Украине. Об этом сообщает российское проправительственное информационное агентство РИА-Новости.

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Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление запрещенной в РФ информации").

Как пишет другое прокремлевское издание Lenta.ru, Google отказалась удалять на YouTube видеоролики, в которых содержатся "недостоверные данные о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине и жертвах среди мирного населения страны".

Вслед за этим суд рассмотрел и второй административный протокол, касающийся видео на YouTube "с призывами совершать теракты и диверсии в РФ". Второй штраф наложен в размере 7 млн рублей ($85 тыс.).

Таким образом, общая сумма штрафов по двум решениям составила 11 млн рублей или $133 тыс.

Мировой суд в Москве зарегистрировал два административных протокола в отношении компании Google 15 апреля. Еще два поступивших протокола касаются Wikimedia Foundation Inc (онлайн-энциклопедия "Википедия"). Эту компанию также пытаются привлечь к ответственности за отказ удалить "ложные сведения о спецоперации России".

Напомним, что российские сотрудники Google начали покидать РФ. До начала полномасштабной войны в Украине в московском офисе компании работало 244 человека.

Фокус также сообщал, что Роскомнадзор потребовал снять санкции с YouTube-каналов российских СМИ.