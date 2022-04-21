Московський суд оштрафував Google через невидалення "фейків про спецоперацію"

Ще один штраф на компанію наклали за YouTube-ролики "із закликами вчиняти теракти та диверсії у РФ".

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Сьогодні суд у Москві оштрафував компанію Google на 4 млн рублів ($48 тис.) за YouTube-ролики з "фейковою інформацією про загиблих" в Україні. Про це повідомляє російське проурядове інформаційне агентство "РІА-Новини".

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Компанію визнали винною за частиною 2 статті 13.41 КоАП РФ ("Не видалення забороненої РФ інформації").

Як пише інше прокремлівське видання Lenta.ru, Google відмовилася видаляти на YouTube відеоролики, в яких містяться "неправдиві дані про втрати Збройних сил Росії під час спецоперації в Україні та жертв серед мирного населення країни".

Після цього суд розглянув і другий адміністративний протокол, що стосується відео на YouTube "із закликами здійснювати теракти та диверсії у РФ". Другий штраф накладено в розмірі 7 млн рублів ($85 тис.).

Так загальна сума штрафів за двома рішеннями склала 11 млн рублів або $133 тис.

Світовий суд у Москві зареєстрував два адміністративні протоколи щодо компанії Google 15 квітня. Ще два протоколи, що надійшли, стосуються Wikimedia Foundation Inc (онлайн-енциклопедія "Вікіпедія"). Цю компанію також намагаються притягнути до відповідальності за відмову видалити "неправдиві відомості про спецоперацію Росії".

Нагадаємо, що російські співробітники Google почали залишати РФ. До початку повномасштабної війни в Україні в московському офісі компанії працювало 244 особи.

Фокус також повідомляв, що Роскомнагляд вимагає зняти санкції з YouTube-каналів російських ЗМІ.