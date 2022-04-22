Нацбанк запретил покупать криптовалюты за гривны: какие ограничения действуют

Обладатели иностранной валюты могут покупать виртуальные активы на сумму, эквивалентную 100 тыс. грн в месяц.

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С 21 апреля Национальный банк Украины ввел новые ограничения на международные транзакции, которые коснулись и операций с криптовалютами. Объявление опубликовано на официальном сайте государственного регулятора.

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НБУ запретил проводить трансграничные операции quasi cash ("квази-кэш") с гривневыми счетами. К quasi cash относят покупку виртуальных активов, в том числе криптовалют, пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков. В то же время, физические лица могут совершать со счетов в национальной валюте международные Р2Р-переводы с лимитом в 100 тысяч грн в месяц.

В настоящее время регулятор позволяет физическим лицам покупать активы, которые относятся к "квази-кэш" или могут быть конвертированы в фиатные деньги, за имеющуюся у них иностранную валюту на сумму, эквивалентную 100 тысячам грн в месяц, такой же лимит действует на трансграничные P2P переводы. Подобные переводы можно совершать только с использованием счетов, открытых в иностранной валюте.

Пресс-служба Нацбанка подчеркнула, что ограничения необходимы для улучшения ситуации на валютном рынке и ослабления давления на украинские резервы. По оценкам ведомства, с конца марта покупка банками валюты для международных расчетов негативно влияют на валютный рынок. За прошлый месяц банковские организации отправили через международные платежные системы $1,7 млрд, а с начала апреля — $0,9 млрд.

Как утверждает НБУ, операции "quasi cash" часто используют для обхода действующих ограничений регулятора, в частности, инвестирования денег в других странах, которое запрещено на время действия военного положения. Чиновники считают, что такие транзакции выводят капитал из Украины.

Ранее писали, как мошенники используют войну в Украине для кражи криптовалюты. Некоторые предлагают заработок в биткоинах и даже получить виртуальные активы бесплатно, поэтому нужно проверять каждую транзакцию.

В начале апреля Центробанк России предположил, что криптовалюты заменят рухнувший рубль. Регулятор отговаривает россиян инвестировать в виртуальные актив, опасаясь, что это приведет к краху российской экономики.