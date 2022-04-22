Нацбанк заборонив купувати криптовалюти за гривні: які обмеження діють

Власники іноземної валюти можуть купувати віртуальні активи на суму, еквівалентну 100 тис. грн на місяць.

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З 21 квітня Національний банк України ввів нові обмеження на міжнародні транзакції, які торкнулися операцій з криптовалютами. Оголошення опубліковане на офіційному сайті державного регулятора.

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НБУ заборонив проводити транскордонні операції quasi cash (квазікеш) з гривневими рахунками. До quasi cash відносять покупку віртуальних активів, зокрема криптовалют, поповнення електронних гаманців, брокерських чи форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків. Водночас фізичні особи можуть здійснювати з рахунків у національній валюті міжнародні Р2Р-перекази з лімітом 100 тисяч грн на місяць.

Зараз регулятор дозволяє фізичним особам купувати активи, які належать до "квазікеш" або які можна конвертувати у фіатні гроші, за наявну в них іноземну валюту на суму, еквівалентну 100 тисячам гривень на місяць, такий же ліміт діє на транскордонні P2P перекази. Такі перекази можна робити лише з використанням рахунків, відкритих в іноземній валюті.

Пресслужба Нацбанку наголосила, що обмеження необхідні для покращення ситуації на валютному ринку та послаблення тиску на українські резерви. За оцінками відомства, з кінця березня купівля банками валюти для міжнародних розрахунків негативно впливає на валютний ринок. Минулого місяця банківські організації відправили через міжнародні платіжні системи $1,7 млрд, а з початку квітня — $0,9 млрд.

Як стверджує НБУ, операції "quasi cash" часто використовують для обходу чинних обмежень регулятора, зокрема інвестування грошей в інших країнах, яке заборонено на час дії воєнного стану. Чиновники вважають, що такі транзакції виводять капітал з України.

Раніше писали, як шахраї використовують війну в Україні для крадіжки криптовалюти. Деякі пропонують заробіток у біткоїнах і навіть отримати віртуальні активи безплатно, тому потрібно перевіряти кожну транзакцію.

На початку квітня Центробанк Росії припустив, що криптовалюти замінять рубль, що впав. Регулятор відмовляє росіян інвестувати у віртуальний актив, побоюючись, що це призведе до краху російської економіки.