В Южной Корее мобильную связь защищает квантовый компьютер: на взлом уйдут триллионы лет

Данные шифруются с помощью сложного криптографического ключа, когда клиент получает или передает их по выделенной линии.

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Южнокорейский оператор мобильной связи LG U+ запустил первую в мире линию связи, защищенную от взлома квантовыми компьютерами. Об этом пишет издание Business Korea.

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Постквантовая криптография (post-quantum cryptography или PQC) — это технология шифрования, которая в теории должна быть неуязвима для любых методов взлома. Она основана на сложных математических алгоритмах, расшифровка которых займет триллионы лет даже с помощью квантовых компьютеров, которые в 10 раз быстрее электронных суперкомпьютеров.

Для защиты информации в PQC используется выделенная линия, которая напрямую связывает абонента и оператора связи при помощи реконфигурируемых оптических мультиплексоров ввода-вывода (ROADM). Данные шифруются и расшифровываются с помощью сложного криптографического ключа, когда клиент получает или передает их по выделенной линии.

"В эпоху 4-й промышленной революции для всего оборудования и программного обеспечения, связанного с ИТ, используются разные пароли, и многие компании хранят и обрабатывают большие объемы данных, поэтому важно создать систему, предотвращающую риск взлома", — заявили представители LG U+ в интервью изданию Korea IT Times.

Сверхзащищенная система связи в первую очередь предназначена для организаций, которые обмениваются секретной информацией, в том числе государственных структур. Со временем корейский оператор планирует вывести эту технологию для проводной и беспроводной связи за пределы выделенной линии.

"LG U+ создаст технологическую среду и промышленную экосистему, необходимые для развития индустрии квантовой информации и связи в качестве основной национальной отрасли путем коммерциализации услуги постквантовой криптографии. Мы будем внедрять инновации в грядущую эру квантовых вычислений за счет обеспечения безопасности с высоким уровнем безопасности", — сказал Кух Сон Чхоль, глава отдела проводных сетей в LG U+.

Ранее в Китае установили новый рекорд протяженности линии квантовой связи. Ученые смогли передать по оптоволокну защищенные данные на расстояние 100 км со скоростью 0,54 бит/с. При увеличении скорости 22,4 кбит/с сигнал сохраняется только до 30 км.

Тем временем Intel готовится к массовому производству кубитов на чипах для квантовых компьютеров. Инженеры научились печатать их на том же оборудовании, что и электронику для обычных компьютеров.