У Південній Кореї мобільний зв'язок захищає квантовий комп'ютер: на злам підуть трильйони років

Дані шифрують за допомогою складного криптографічного ключа, коли клієнт отримує або передає їх виділеною лінією.

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Південнокорейський оператор мобільного зв'язку LG U+ запустив першу у світі лінію зв'язку, захищену від зламу квантовими комп'ютерами. Про це пише видання Business Korea.

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Постквантова криптографія (post-quantum cryptography або PQC) — це технологія шифрування, яка теоретично має бути невразливою для будь-яких методів зламу. Вона заснована на складних математичних алгоритмах, розшифровка яких займе трильйони років навіть за допомогою квантових комп'ютерів, які в 10 разів швидші за електронні суперкомп'ютери.

Для захисту інформації в PQC використовують виділену лінію, яка безпосередньо пов'язує абонента й оператора зв'язку за допомогою реконфігурованих оптичних мультиплексорів введення-виводу (ROADM). Дані шифруються і розшифровуються за допомогою складного криптографічного ключа, коли клієнт отримує або передає їх виділеною лінією.

"В епоху 4-ї промислової революції для всього обладнання та програмного забезпечення, пов'язаного з ІТ, використовують різні паролі, і багато компаній зберігають і обробляють великі обсяги даних, тому важливо створити систему, що запобігає ризику зламу", — заявили представники LG U+ в інтерв'ю виданню Korea IT Times.

Надзахищена система зв'язку насамперед призначена для організацій, які обмінюються секретною інформацією, зокрема державних структур. Згодом корейський оператор планує вивести цю технологію для провідного та бездротового зв'язку за межі виділеної лінії.

"LG U+ створить технологічне середовище та промислову екосистему, необхідні для розвитку індустрії квантової інформації та зв'язку як основної національної галузі шляхом комерціалізації послуги постквантової криптографії. Ми впроваджуватимемо інновації в майбутню еру квантових обчислень шляхом забезпечення безпеки з високим рівнем безпеки", — сказав Кух Сон Чхоль, голова відділу провідних мереж LG U+.

Раніше в Китаї встановили новий рекорд довжини лінії квантового зв'язку. Вчені змогли передати оптоволокном захищені дані на відстань 100 км зі швидкістю 0,54 біт/с. У разі збільшення швидкості 22,4 кбіт/с сигнал зберігається лише до 30 км.

Тим часом Intel готується до масового виробництва кубітів на чипах для квантових комп'ютерів. Інженери навчилися друкувати їх на тому самому устаткуванні, як і електроніку для звичайних комп'ютерів.