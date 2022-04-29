Бывший собственник Mail.ru пожертвует украинским беженцам $100 млн, — Forbes

Инициативу израильского миллиардера российского происхождения Юрия Мильнера поддержали ведущие технологические компании, в том числе Spotify и Airbnb.

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Израильский миллиардер Юрий Мильнер, один из основателей Mail Group и бывший собственник компании, готов пожертвовать $100 млн беженцам из Украины. Специально для этого бизнесмен вместе со своей супругой учредил инициативу Tech for Refugees, в которой будут участвовать крупные IT-компании, в частности Airbnb, Flexport и Spotify. Об этом пишет американский Forbes.

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Вложенные Мильнерами средства пойдут на поддержку проектов, реализуемых различными компаниями для украинских переселенцев. Впоследствии участники инициативы планируют запустить и другие программы помощи, направленные на беженцев из разных регионов мира.

В комментарии изданию Мильнер отметил, что этот проект является важным для него из-за личных связей со страной.

"Моя собственная семья по линии отца из Украины, и я проводил там много времени в детстве со своими двоюродными братьями", — рассказал бизнесмен.

Ранее Мильнеры пожертвовали $5,5 млн гуманитарному проекту актеров Милы Кунис и Эштона Катчера Stand With Ukraine.

В марте миллиардер пообещал еще $3 млн на поддержку украинцев, пострадавших от военных действий, а также $3 млн для помощи украинским ученым, бегущим от войны.

Оба фонда предпринимателя — Breakthrough Foundation и DST Global — опубликовали заявления с осуждением военной агрессии России в Украине.

На сайте Юрия Мильнера указывается, что он является гражданином Израиля с 1999 г., в России не был с 2014 г. и что "с Владимиром Путиным он никогда не встречался".

В апреле 2020 г. Forbes перенес Мильнера из списка российских бизнесменов в список израильских.

Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали 20 млн долларов для украинцев.

Ранее Фокус писал, что Дэвид и Виктория Бекхем пожертвовали миллион фунтов стерлингов на помощь украинским семья, бегущим от войны.