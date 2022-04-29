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Колишній власник Mail.ru пожертвує українським біженцям $100 млн, — Forbes

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Юрій Мільнер

Ініціативу ізраїльського мільярдера російського походження Юрія Мільнера підтримали провідні технологічні компанії, зокрема Spotify та Airbnb.

Ізраїльський мільярдер Юрій Мільнер, один зі засновників Mail Group і колишній власник компанії, готовий пожертвувати $100 млн біженцям із України. Спеціально для цього бізнесмен разом зі своєю дружиною заснував ініціативу Tech for Refugees, у якій братимуть участь великі IT-компанії, зокрема Airbnb, Flexport і Spotify. Про це пише американська Forbes.

Вкладені Мільнерами кошти підуть на підтримку проєктів, які реалізують різні компанії для українських переселенців. Згодом учасники ініціативи планують запустити й інші програми допомоги, спрямовані на біженців із різних регіонів світу.

У коментарі виданню Мільнер зазначив, що цей проєкт є важливим для нього через особисті зв'язки з країною.

"Моя власна сім'я по лінії батька з України, і я проводив там багато часу в дитинстві зі своїми двоюрідними братами", — розповів бізнесмен.

Раніше Мільнери пожертвували $5,5 млн гуманітарному проєкту акторів Міли Куніс і Ештона Катчера Stand With Ukraine.

У березні мільярдер пообіцяв ще $3 млн на підтримку українців, які постраждали від військових дій, а також $3 млн для допомоги українським ученим, які тікають від війни.

Обидва фонди підприємця — Breakthrough Foundation та DST Global — опублікували заяви із засудженням військової агресії Росії в Україні.

На сайті Юрія Мільнера вказується, що він є громадянином Ізраїлю з 1999 р., у Росії не був із 2014 р. і що "з Володимиром Путіним він ніколи не зустрічався".

У квітні 2020 року Forbes переніс Мільнера зі списку російських бізнесменів до списку ізраїльських.

Нагадаємо, Міла Куніс і Ештон Кутчер зібрали 20 млн доларів для українців.

Раніше Фокус писав, що Девід і Вікторія Бекхем пожертвували мільйон фунтів стерлінгів на допомогу українським сім'ям, які тікають від війни.