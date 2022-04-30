Жертв заманивают фишинговыми сообщениями о поступлении средств, а потом воруют данные для доступа к счетам.

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Мошенники рассылают клиентам "Ощадбанка" фишинговые письма, с помощью которых воруют деньги со счетов. Об этом пресс-служба государственного банка сообщила на официальном сайте.

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В электронном письме сообщается о фейковом поступлении денег на счет и предлагается ознакомиться с деталями транзакции по фишинговой ссылке.

Ссылка-ловушка ведет на страницу, которая позволяет злоумышленникам собирать конфиденциальные данные пользователей.

"Ощадбанк" призывает клиентов сообщать в службу поддержки обо всех подозрительных сообщениях и звонках. Кроме того, напоминает о правилах безопасности, которые помогут уберечься от мошенников

10 советов, как уберечь деньги от кражи с карточки:

Сообщайте посторонним только номер карты из 16 цифр, его достаточно для перевода денег; Держите в секрете PIN-код, срок действия, CVC2/CVV2-код, пароли интернет-банкинга и коды подтверждения онлайн-платежей в SMS или в сообщениях в мессенджере; По возможности расплачивайтесь при помощи смартфона с функцией Google Pay или Apple Pay — так никто не увидит реквизиты карты; Установите подтверждение транзакций в смартфоне по Touch ID или Face ID;. Установите лимиты на покупки, а также на операции в других странах в мобильном приложении "Ощад 24/7". Выясните и запомните, как заблокировать карту в случае необходимости (в "Ощадбанке" это можно сделать в контакт-центре по номеру: 0800 210 800, в отделении, а также в Ощад 24/7); Пользуйтесь только безопасными Интернет-сервисами, проверить их можно в поисковике; Не переходите по ссылкам, ведущим на страницы банков или платежных сервисов (они могут оказаться поддельными), а вручную вводите названия в поисковике; Помогайте ВСУ, используя счета официальных организаций и проверенных волонтеров; Обращайте внимание на защиту сайтов, принимающих онлайн-платежи — в адресной строке должен отображаться "замок", а на сайте — значки Verified by Visa и Mastercard Secure card.

Ранее писали, как мошенники вымогают деньги украинцев от имени "ПриватБанка" и операторов связи. Представители банка рассказали о популярных схемах и способах защиты.

Киберполиция предупреждала о хищениях денег под видом социальных выплат в связи с войной в Украине. Аферисты отправляют фишинговые СМС-сообщения, в которых предлагают получить деньги от государства, а по факту размещают фишинговые ссылки для кражи данных.