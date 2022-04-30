Жертв заманюють фішингові повідомлення про надходження коштів, а потім крадуть дані для доступу до рахунків.

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Шахраї розсилають клієнтам "Ощадбанку" фішингові листи, за допомогою яких крадуть гроші з рахунків. Про це пресслужба державного банку повідомила на офіційному сайті УНН.

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В електронному листі повідомляється про фейкове надходження грошей на рахунок і пропонується ознайомитися з деталями транзакції за фішинговим посиланням.

Посилання-пастка веде на сторінку, яка дозволяє зловмисникам збирати конфіденційні дані користувачів.

"Ощадбанк" закликає клієнтів повідомляти в службу підтримки про всі підозрілі повідомлення та дзвінки. Крім того, нагадує про правила безпеки, які допоможуть уберегтися від шахраїв.

10 порад, як уберегти гроші від крадіжки з картки:

Повідомляйте стороннім лише номер картки з 16 цифр, його достатньо для переказу грошей; Тримайте в секреті PIN-код, термін дії, CVC2/CVV2-код, паролі інтернет-банкінгу та коди підтвердження онлайн-платежів у SMS або в повідомленнях у месенджері; За можливості розплачуйтеся за допомогою смартфона з функцією Google Pay або Apple Pay — так ніхто не побачить реквізити картки; Встановіть підтвердження транзакцій у смартфоні за Touch ID або Face ID; Встановіть ліміти на покупки, а також на операції в інших країнах у мобільному додатку "Ощад 24/7"; З'ясуйте та запам'ятайте, як заблокувати картку і разі потреби (в "Ощадбанку" це можна зробити в контакт-центрі за номером: 0800 210 800, у відділенні, а також в "Ощад 24/7"); Користуйтеся лише безпечними інтернет-сервісами, перевірити їх можна в пошуковій системі; Не переходьте за посиланнями, що ведуть на сторінки банків або платіжних сервісів (вони можуть бути підробленими), а вручну вводьте назви в пошуковій системі; Допомагайте ЗСУ, використовуючи рахунки офіційних організацій і перевірених волонтерів; Звертайте увагу на захист сайтів, що приймають онлайн-платежі — в адресному рядку має відображатися "замок", а на сайті — піктограми Verified by Visa та Mastercard Secure card.

Раніше писали, як шахраї вимагають гроші українців від імені "ПриватБанку" й операторів зв'язку. Представники банку розповіли про популярні схеми та способи захисту.

Кіберполіція попереджала про розкрадання грошей у вигляді соціальних виплат у зв'язку з війною в Україні. Аферисти відправляють фішингові SMS-повідомлення, у яких пропонують отримати гроші від держави, а фактично розміщують фішингові посилання для крадіжки даних.