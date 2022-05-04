USB-кабели нового поколения способны заряжать гаджеты вдвое быстрее

Стандарт v2.1 позволит в мгновение ока передавать данные, видео с разрешением 8K и заряжать ноутбуки от USB без громоздких блоков питания.

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Голландская компания Club3D представила кабель USB Type-C мощностью 240 Вт, который должен ускорить зарядку мобильных устройств. Об этом стало известно порталу Tom's Hardware.

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Скорость зарядки гаджетов напрямую зависит от мощности кабелей. Раньше стандарт USB-C предусматривал максимальную мощность в 100 Вт (20 В при 5 А) — этого слишком мало для зарядки высокопроизводительных ноутбуков, хотя достаточно для смартфонов. Однако в мае 2021 года Форум разработчиков USB (USB-IF) выпустил обновление USB-C v2.1, предусматривающий новый стандарт расширенного диапазона мощности (EPR) с подачей питания до 240 Вт (48 В при 5 А), то есть, почти в 2,5 раза мощнее.

[ + – ] USB-кабели мощностью 240 Вт

Club3D предлагает на выбор 3 разных кабеля мощностью 240 Вт. Один из них, CAC-1573, обеспечивает передачу данных по стандарту USB 2.0 со скоростью 480 Мбит/с и не поддерживает видеовыход, а вот 2 других модели обещают не только более быструю зарядку, но и высокую скорость передачи данных посредством USB 4. Кабель среднего звена, CAC-1575, обещает передачу данных со скоростью до 20 Гбит/с, а также поддержку видео 4K с частотой 60 Гц. CAC-1576 обеспечивает скорость до 40 Гбит/с и поддержку видео 8K с частотой 60 Гц, но имеет длину всего 1 м.

[ + – ] USB-кабели нового поколения от Club3D

Пока компания не разглашает розничные цены на новые кабели, поэтому неясно, насколько доступными они будут для потребителей. Чтобы использовать новые возможности для зарядки, вероятно, потребуются специальные адаптеры питания, а производителям придется подготовить устройства к новому стандарту.

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