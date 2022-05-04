USB-кабели нового поколения способны заряжать гаджеты вдвое быстрее
Стандарт v2.1 позволит в мгновение ока передавать данные, видео с разрешением 8K и заряжать ноутбуки от USB без громоздких блоков питания.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Голландская компания Club3D представила кабель USB Type-C мощностью 240 Вт, который должен ускорить зарядку мобильных устройств. Об этом стало известно порталу Tom's Hardware.
Скорость зарядки гаджетов напрямую зависит от мощности кабелей. Раньше стандарт USB-C предусматривал максимальную мощность в 100 Вт (20 В при 5 А) — этого слишком мало для зарядки высокопроизводительных ноутбуков, хотя достаточно для смартфонов. Однако в мае 2021 года Форум разработчиков USB (USB-IF) выпустил обновление USB-C v2.1, предусматривающий новый стандарт расширенного диапазона мощности (EPR) с подачей питания до 240 Вт (48 В при 5 А), то есть, почти в 2,5 раза мощнее.
Club3D предлагает на выбор 3 разных кабеля мощностью 240 Вт. Один из них, CAC-1573, обеспечивает передачу данных по стандарту USB 2.0 со скоростью 480 Мбит/с и не поддерживает видеовыход, а вот 2 других модели обещают не только более быструю зарядку, но и высокую скорость передачи данных посредством USB 4. Кабель среднего звена, CAC-1575, обещает передачу данных со скоростью до 20 Гбит/с, а также поддержку видео 4K с частотой 60 Гц. CAC-1576 обеспечивает скорость до 40 Гбит/с и поддержку видео 8K с частотой 60 Гц, но имеет длину всего 1 м.
Пока компания не разглашает розничные цены на новые кабели, поэтому неясно, насколько доступными они будут для потребителей. Чтобы использовать новые возможности для зарядки, вероятно, потребуются специальные адаптеры питания, а производителям придется подготовить устройства к новому стандарту.
Ранее Xiaomi представила свой первый "Гиперфон" с технологией сверхбыстрой зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт. С ее помощью аккумулятор модели 11T Pro емкостью 5000 мАч заряжается от 2% до 100% всего за 17 минут.
Пятнадцатилетний подросток из США изобрел обувь, которая заряжает смартфон при ходьбе. Механизм, встроенный Лино Марреро в подошву, позволяет за 12 минут заполнить батарею устройства на 10%, чтобы совершить срочный звонок или выйти в Интернет.