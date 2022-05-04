USB-кабелі нового покоління здатні заряджати гаджети вдвічі швидше

Стандарт v2.1 дозволить миттєво передавати дані, відео з роздільною здатністю 8K і заряджати ноутбуки від USB без громіздких блоків живлення.

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Голландська компанія Club3D представила кабель USB Type-C потужністю 240 Вт, який має прискорити заряджання мобільних пристроїв. Про це стало відомо порталу Tom's Hardware.

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Швидкість заряджання гаджетів безпосередньо залежить від потужності кабелів. Раніше стандарт USB-C передбачав максимальну потужність в 100 Вт (20 В з 5 А) — цього замало для зарядки високопродуктивних ноутбуків, хоча достатньо для смартфонів. Однак у травні 2021 року Форум розробників USB (USB-IF) випустив оновлення USB-C v2.1, що передбачає новий стандарт розширеного діапазону потужності (EPR) з подачею живлення до 240 Вт (48 В з 5 А), тобто майже у 2,5 раза потужніший.

[ + – ] USB-кабелі потужністю 240 Вт

Club3D пропонує на вибір 3 різні кабелі потужністю 240 Вт. Один з них, CAC-1573, забезпечує передачу даних за стандартом USB 2.0 зі швидкістю 480 Мбіт/с і не підтримує відеовихід, а ось 2 інших моделі обіцяють не тільки швидшу зарядку, але й високу швидкість передачі даних за допомогою USB 4. Кабель середньої ланки, CAC-1575 обіцяє передачу даних зі швидкістю до 20 Гбіт/с, а також підтримку відео 4K з частотою 60 Гц. CAC-1576 забезпечує швидкість до 40 Гбіт/с та підтримку відео 8K із частотою 60 Гц, але має довжину всього 1 м.

[ + – ] USB-кабелі нового покоління від Club3D

Поки компанія не розголошує роздрібні ціни на нові кабелі, тому незрозуміло, наскільки доступними вони будуть для споживачів. Щоб використовувати нові можливості для заряджання, ймовірно, будуть потрібні спеціальні адаптери живлення, а виробникам доведеться підготувати пристрої до нового стандарту.

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