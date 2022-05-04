USB-кабелі нового покоління здатні заряджати гаджети вдвічі швидше
Стандарт v2.1 дозволить миттєво передавати дані, відео з роздільною здатністю 8K і заряджати ноутбуки від USB без громіздких блоків живлення.
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Голландська компанія Club3D представила кабель USB Type-C потужністю 240 Вт, який має прискорити заряджання мобільних пристроїв. Про це стало відомо порталу Tom's Hardware.
Швидкість заряджання гаджетів безпосередньо залежить від потужності кабелів. Раніше стандарт USB-C передбачав максимальну потужність в 100 Вт (20 В з 5 А) — цього замало для зарядки високопродуктивних ноутбуків, хоча достатньо для смартфонів. Однак у травні 2021 року Форум розробників USB (USB-IF) випустив оновлення USB-C v2.1, що передбачає новий стандарт розширеного діапазону потужності (EPR) з подачею живлення до 240 Вт (48 В з 5 А), тобто майже у 2,5 раза потужніший.
Club3D пропонує на вибір 3 різні кабелі потужністю 240 Вт. Один з них, CAC-1573, забезпечує передачу даних за стандартом USB 2.0 зі швидкістю 480 Мбіт/с і не підтримує відеовихід, а ось 2 інших моделі обіцяють не тільки швидшу зарядку, але й високу швидкість передачі даних за допомогою USB 4. Кабель середньої ланки, CAC-1575 обіцяє передачу даних зі швидкістю до 20 Гбіт/с, а також підтримку відео 4K з частотою 60 Гц. CAC-1576 забезпечує швидкість до 40 Гбіт/с та підтримку відео 8K із частотою 60 Гц, але має довжину всього 1 м.
Поки компанія не розголошує роздрібні ціни на нові кабелі, тому незрозуміло, наскільки доступними вони будуть для споживачів. Щоб використовувати нові можливості для заряджання, ймовірно, будуть потрібні спеціальні адаптери живлення, а виробникам доведеться підготувати пристрої до нового стандарту.
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