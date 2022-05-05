Работодатели через "Дія" могут получить 6500 грн матпомощи: условия оформления заявок

Государство поддерживает украинский бизнес и предлагает компенсацию за трудоустройство переселенцев.

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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что украинские бизнесмены могут получить компенсацию в размере 6500 грн. Заявки нужно оформлять на портале "Дія", информировало ведомство в своем телеграм-канале.

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Предложение получить компенсацию действует для тех работодателей, которые во время войны трудоустроили граждан, имеющих статус временно перемещенных лиц (ВПЛ). За каждого такого сотрудника полагается матпомощь в размере 6500 грн. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявку по адресу diia.gov.ua.

Обратите внимание, чтобы получить выплату, у трудоустроенного человека должна быть справка ВПЛ, оформленная после 24 февраля 2022 года.

"Компенсацию можно получить за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца. Заявку на компенсацию расходов может оформить только работодатель через 5 дней после трудоустройства ВПЛ", — говорится в заявление ведомства.

Условия подачи заявки на выплату за трудоустройство ВПЛ

Оформить заявку могут работодатели, которые:

Трудоустроили ВПЛ после 24 февраля 2022 года, при условии, что переселенец получил статус ВПЛ также после 24 февраля 2022 г.

Выплачивали им зарплату не ниже минимальной (6500 грн)

Уплачивали единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ)

Подали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год

Бюджетные учреждения и фонды общеобязательного государственного страхования не могут получить компенсацию.

Как получить выплату за трудоустройство ВПЛ:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале "Дія"

Нажмите Услуги — Предпринимательство — Компенсация за трудоустройство ВПЛ — Подать заявку

"Дія" найдет ваши данные в перечне получателей выплат Пенсионного фонда

Проверьте данные, выберите период для компенсации и предоставьте информацию о ВПЛ

Введите расчетный счет для получения средств

Проверьте заявление и подпишите его с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)

После этого ваша заявка будет направлена на рассмотрение в Государственный центр занятости. После ее одобрения будут зачислены средства, о чем уведомит банкир.

Ранее мы сообщали о том, что через "Дія" можно получить статус ВПЛ. Также для переселенцев предусмотрена матпомощь в размере 2000 грн. Получить ее можно, оформив заявку в приложении или на сайте госсервиса.