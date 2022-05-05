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Работодатели через "Дія" могут получить 6500 грн матпомощи: условия оформления заявок

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ноутбук, интернет, портал Дія
Фото: unsplash.com

Государство поддерживает украинский бизнес и предлагает компенсацию за трудоустройство переселенцев.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что украинские бизнесмены могут получить компенсацию в размере 6500 грн. Заявки нужно оформлять на портале "Дія", информировало ведомство в своем телеграм-канале.

Предложение получить компенсацию действует для тех работодателей, которые во время войны трудоустроили граждан, имеющих статус временно перемещенных лиц (ВПЛ). За каждого такого сотрудника полагается матпомощь в размере 6500 грн. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявку по адресу diia.gov.ua.

Обратите внимание, чтобы получить выплату, у трудоустроенного человека должна быть справка ВПЛ, оформленная после 24 февраля 2022 года.

"Компенсацию можно получить за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца. Заявку на компенсацию расходов может оформить только работодатель через 5 дней после трудоустройства ВПЛ", — говорится в заявление ведомства.

Условия подачи заявки на выплату за трудоустройство ВПЛ

Оформить заявку могут работодатели, которые:

  • Трудоустроили ВПЛ после 24 февраля 2022 года, при условии, что переселенец получил статус ВПЛ также после 24 февраля 2022 г.
  • Выплачивали им зарплату не ниже минимальной (6500 грн)
  • Уплачивали единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ)
  • Подали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год

Бюджетные учреждения и фонды общеобязательного государственного страхования не могут получить компенсацию.

Как получить выплату за трудоустройство ВПЛ:

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале "Дія"
  • Нажмите Услуги — Предпринимательство — Компенсация за трудоустройство ВПЛ — Подать заявку
  • "Дія" найдет ваши данные в перечне получателей выплат Пенсионного фонда
  • Проверьте данные, выберите период для компенсации и предоставьте информацию о ВПЛ
  • Введите расчетный счет для получения средств
  • Проверьте заявление и подпишите его с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)

После этого ваша заявка будет направлена на рассмотрение в Государственный центр занятости. После ее одобрения будут зачислены средства, о чем уведомит банкир.

Ранее мы сообщали о том, что через "Дія" можно получить статус ВПЛ. Также для переселенцев предусмотрена матпомощь в размере 2000 грн. Получить ее можно, оформив заявку в приложении или на сайте госсервиса.