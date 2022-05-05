Работодатели через "Дія" могут получить 6500 грн матпомощи: условия оформления заявок
Государство поддерживает украинский бизнес и предлагает компенсацию за трудоустройство переселенцев.
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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что украинские бизнесмены могут получить компенсацию в размере 6500 грн. Заявки нужно оформлять на портале "Дія", информировало ведомство в своем телеграм-канале.
Предложение получить компенсацию действует для тех работодателей, которые во время войны трудоустроили граждан, имеющих статус временно перемещенных лиц (ВПЛ). За каждого такого сотрудника полагается матпомощь в размере 6500 грн. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявку по адресу diia.gov.ua.
Обратите внимание, чтобы получить выплату, у трудоустроенного человека должна быть справка ВПЛ, оформленная после 24 февраля 2022 года.
"Компенсацию можно получить за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца. Заявку на компенсацию расходов может оформить только работодатель через 5 дней после трудоустройства ВПЛ", — говорится в заявление ведомства.
Условия подачи заявки на выплату за трудоустройство ВПЛ
Оформить заявку могут работодатели, которые:
- Трудоустроили ВПЛ после 24 февраля 2022 года, при условии, что переселенец получил статус ВПЛ также после 24 февраля 2022 г.
- Выплачивали им зарплату не ниже минимальной (6500 грн)
- Уплачивали единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ)
- Подали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год
Бюджетные учреждения и фонды общеобязательного государственного страхования не могут получить компенсацию.
Как получить выплату за трудоустройство ВПЛ:
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале "Дія"
- Нажмите Услуги — Предпринимательство — Компенсация за трудоустройство ВПЛ — Подать заявку
- "Дія" найдет ваши данные в перечне получателей выплат Пенсионного фонда
- Проверьте данные, выберите период для компенсации и предоставьте информацию о ВПЛ
- Введите расчетный счет для получения средств
- Проверьте заявление и подпишите его с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)
После этого ваша заявка будет направлена на рассмотрение в Государственный центр занятости. После ее одобрения будут зачислены средства, о чем уведомит банкир.
Ранее мы сообщали о том, что через "Дія" можно получить статус ВПЛ. Также для переселенцев предусмотрена матпомощь в размере 2000 грн. Получить ее можно, оформив заявку в приложении или на сайте госсервиса.