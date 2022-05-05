Роботодавці через "Дію" можуть отримати 6500 грн матдопомоги: умови оформлення заявок

Держава підтримує український бізнес і пропонує компенсацію за працевлаштування переселенців.

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Міністерство цифрової трансформації повідомило, що українські бізнесмени можуть отримати компенсацію в розмірі 6500 грн. Заявки слід оформляти на порталі "Дія", інформувало відомство у своєму телеграм-каналі.

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Пропозиція отримати компенсацію діє для тих роботодавців, які під час війни працевлаштували громадян, що мають статус тимчасово переміщених осіб (ВПО). За кожного такого співробітника належить матдопомога в розмірі 6500 грн. Щоб отримати гроші, необхідно подати заявку на адресу diia.gov.ua.

Зверніть увагу, щоб отримати виплату, у працевлаштованої людини має бути довідка ВПО, оформлена після 24 лютого 2022 року.

"Компенсацію можна отримати за перший і другий місяць роботи вимушеного переселенця. Заявку на компенсацію видатків може оформити лише роботодавець через 5 днів після працевлаштування ВПО", — йдеться в заяві відомства.

Умови подання заявки на виплату за працевлаштування ВПО

Оформити заявку можуть роботодавці, які:

Працевлаштували ВПО після 24 лютого 2022 року, за умови, що переселенець отримав статус ВПО також після 24 лютого 2022 р.

Виплачували їм зарплату не нижчу за мінімальну (6500 грн)

Сплачували єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)

Подали податкову звітність за 4 квартал 2021 року або весь 2021 рік.

Бюджетні установи та фонди загальнообов'язкового державного страхування не можуть отримати компенсації.

Як отримати виплату за працевлаштування ВПО:

Зареєструйтесь або авторизуйтесь на порталі "Дія"

Натисніть Послуги — Підприємництво — Компенсація за працевлаштування ВПО — Подати заявку

"Дія" знайде ваші дані в переліку отримувачів виплат Пенсійного фонду

Перевірте дані, виберіть період для компенсації та надайте інформацію про ВПО

Введіть розрахунковий рахунок для отримання коштів

Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

Після цього вашу заявку буде направлено на розгляд до Державного центру зайнятості. Після її схвалення буде зараховано кошти, про що повідомить банкір.

Раніше ми повідомляли про те, що через "Дію" можна отримати статус ВПО. Також для переселенців передбачено матдопомогу в розмірі 2000 грн. Отримати її можна, оформивши заявку в додатку або на сайті держсервісу.