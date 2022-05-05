"Невозможно пользоваться": Путин поддержал создание российского аналога "Википедии" (видео)

Президент РФ согласился на увеличение "просветительского" контента на российских телеканалах и отметил важность содержания обучающего и развлекательного формата.

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Президент России Владимир Путин считает, что страна нуждается в российских информационных ресурсах и просветительских проектах, поскольку одной "Википедией" недостаточно. Об этом российский президент заявил во время встречи с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем, сообщает агентство "РБК".

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Более того, по мнению российского президента, таким ресурсом, как "Википедия" невозможно пользоваться.

"Объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная — это очень востребовано, потому что одной "Википедией" невозможно пользоваться", — заявил президент РФ.

По всей видимости, Путин решил обратить внимание на российское информационное поле, поскольку помимо интернет контента он отметил важность информационных сообщений, транслируемых на телеканалах, а также содержание обучающего и развлекательного формата.

"Стоит задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию, про историю страны чаще появлялся на телеканалах", — отметил Путин.

В свою очередь Древаль предложил, чтобы на телеканалах было больше "просветительского" контента, и попросил Путина этому посодействовать. На что российский президент ответил: "Договорились".

Ранее сообщалось, что по информации британской газеты The Sun, у Путина заметны ранние проявления деменции. Предполагается, что российский президент одержим навязчивыми идеями и буквально в каждом из своего близкого окружения ищет предателей.

Также британский таблоид пишет, что у Путина прогрессирует онкозаболевание, болезнь Паркинсона и шизоаффиктивное расстройство. Из-за этого на некоторое время президент РФ будет дееспособен, поскольку вынужден проходить лечебные процедуры.