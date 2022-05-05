"Неможливо користуватися": Путін підтримав створення російського аналога "Вікіпедії" (відео)

Президент РФ погодився на збільшення "просвітницького" контенту на російських телеканалах і наголосив на важливості змісту навчального та розважального формату.

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Президент Росії Володимир Путін вважає, що країна потребує російських інформаційних ресурсів і просвітницьких проєктів, оскільки однієї "Вікіпедії" недостатньо. Про це російський президент заявив під час зустрічі з генеральним директором товариства "Знання" Максимом Древалем, повідомляє агентство "РБК".

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Крім того, на думку російського президента, таким ресурсом як "Вікіпедія" неможливо користуватися.

"Об'єктивна, важлива, глибока інформація, та ще й красиво, талановито подана — це дуже затребувано, тому що однією "Вікіпедією" неможливо користуватися", — заявив президент РФ.

Очевидно, Путін вирішив звернути увагу на російське інформаційне поле, оскільки, крім інтернет-контенту, він наголосив на важливості інформаційних повідомлень, що транслюються на телеканалах, а також зміст навчального та розважального формату.

"Варто задуматися про те, щоб фільми, ігрові формати, лекції, контент про географію, історію країни частіше з'являвся на телеканалах", — зазначив Путін.

У свою чергу, Древаль запропонував, щоб на телеканалах було більше "просвітницького" контенту, і попросив Путіна цьому посприяти. На що російський президент відповів: "Домовилися".

Раніше повідомлялося, що, за інформацією британської газети The Sun, у Путіна помітні ранні прояви деменції. Передбачається, що російський президент одержимий нав'язливими ідеями та буквально в кожному зі свого близького оточення шукає зрадників.

Також британський таблоїд пише, що в Путіна прогресує онкозахворювання, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад. Через це деякий час президент РФ буде дієздатний, оскільки змушений проходити лікувальні процедури.