Apple, Google и Microsoft хотят избавиться от паролей до конца 2023 года: чем их заменят

Отказ от паролей затруднит хакерам удаленный взлом, поскольку для этого потребуется непосредственный доступ к устройству.

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Компании-гиганты Apple, Google и Microsoft объединили усилия, чтобы расширить поддержку беспарольного входа в систему на смартфонах, компьютерах и браузерах до конца 2023 года. Они хотят полностью избавиться от паролей. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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В издании отмечают, что пароли ненадежны. Согласно ежегодному отчету самого большого оператора сотовой связи в США Verizon, слабые и легко угадываемые учетные данные составляют более 80% всех утечек.

Технологические гиганты Apple, Google и Microsoft вместе работают над созданием более удобной и безопасной технологии входа в систему. Компании объявили 5 мая, что пользователи смогут использовать свои смартфоны для входа в приложения или сайты на ближайшем устройстве, независимо от того, какую операционную систему или браузер они используют. Это произойдет благодаря расширению поддержки стандарта входа без пароля от FIDO Alliance и World Wide Web Consortium, внедрение которой анонсировали производители. Для этого нужно будет разблокировать смартфон с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или ввести PIN-код устройства.

Люди также смогут автоматически получать доступ к своим учетным данным FIDO для входа на нескольких устройствах, включая новые, без необходимости повторной регистрации каждой учетной записи. Целью стандартов аутентификации FIDO является сокращение использования паролей и улучшение стандартов аутентификации на компьютерах и мобильных устройствах.

Сообщается, что в течение 2023 года три компании Apple, Google и Microsoft внедрят стандарты входа в систему FIDO без пароля для macOS и Safari, Android, Chrome, Windows и Edge. Это означает, что, пользователи смогут, к примеру, входить в систему в браузере Google Chrome, работающем под управлением Microsoft Windows, с помощью пароля на устройстве Apple. Данное нововведение затруднит хакерам удаленный взлом данных входа, поскольку им требуется доступ к физическому устройству.

Напомним, ученые разработали батарею на базе жидкого вещества, которая может производить и хранить электричество 18 лет. Ее планируют внедрить в гаджеты будущего, например, в смартфоны и наушники.

Тем временем смартфоны Samsung станут вдвое "умнее". Южнокорейская компания рассказала о создании первого на мировом рынке флеш-накопителя поколения 4.0. Теперь гаджеты будут не только производительнее, но и экономнее и должны появится в конце 2022 года.