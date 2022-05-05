Смартфоны станут вдвое "умнее" с новым изобретением Samsung: в чем суть улучшений

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Южнокорейская компания Samsung Semiconductor сообщила о разработке первого на рынке универсального флэш-накопителя (Universal Flash Storage или UFS) поколения 4.0. Разработчики поделились деталями на официальной странице в Twitter.

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В Samsung утверждают, что UFS 4.0 обеспечивает пропускную способность до 23,2 Гбит/с на полосу — в 2 раза быстрее, чем у предыдущего UFS 3.1 (11,6 Гбит/с). Новый стандарт подходит для 5G-смартфонов, которым нужно обрабатывать большие объемы данных, его также предлагают внедрить в автомобильные компьютеры, AR- и VR-технологии.

"В наших мобильных решениях для хранения данных UFS используются ключевые технологии в конструкции контроллеров для повышения производительности и энергоэффективности", — отметила пресс-служба.

[ + – ] Накопитель Samsung UFS 4.0 Фото: Samsung

Максимальная скорость последовательного чтения данных UFS 4.0 составляет 4200 МБ/с, а скорость записи — 2800 МБ/с. Благодаря усовершенствованной памяти Samsung V-NAND 7-го поколения и фирменному контроллеру смартфоны смогут гораздо быстрее обрабатывать запросы. Samsung также на 46% увеличила энергоэффективность работы флэш-накопителя (6 МБ/с на мА), поэтому устройства будут медленнее расходовать заряд аккумулятора.

Разработчики обратили внимание, что модуль UFS 4.0 по размерам меньше предшественника (11 мм x 13 мм x 1 мм), что позволит более рационально использовать место под крышкой смартфонов для размещения электроники и удобства дизайна. Флеш-накопители нового поколения будут поставляться с разным объемом памяти вплоть до 1 ТБ.

Команда Samsung Semiconductor планирует начать массовое производство накопителей UFS 4.0 в третьем квартале 2022 года. Сейчас она сотрудничает с производителями смартфонов и других гаджетов по всему миру, чтобы подготовить экосистему для работы нового стандарта и вывести его на рынок.

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